Natalia Valdebenito responde a Gonzalo Valenzuela y defiende a Paola Lattus en polémica por Roberto Farías

Natalia Valdebenito se pronunció tras las declaraciones de Gonzalo Valenzuela en defensa de Roberto Farías, quien recibió un premio en los Premios Caleuche, a pesar de la controversia que lo rodea por una acusación de abuso sexual en 2018. Valenzuela, durante la ceremonia, expresó su satisfacción al ver a Farías recibir el reconocimiento, mencionando que él y su equipo habían enfrentado una “funa” que les impidió estrenar una obra de teatro en el pasado. En sus palabras, Valenzuela afirmó: “Quiero decir una cosa que si no la digo me va a hacer mal. Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo su premio. Nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos porque fuimos ‘funados’ por nuestra propia gente”. Además, el actor reveló que este año, al conmemorar los 20 años del Teatro Mori, habían recibido amenazas de actrices que prometieron quemar el teatro y que incluso habían contratado hackers para interrumpir la transmisión del evento.

En respuesta a estas declaraciones, Natalia Valdebenito utilizó sus redes sociales para comentar sobre una publicación de Paola Lattus, quien había criticado al esposo de Kika Silva. Lattus se refirió a la situación de Farías, diciendo: “Yo no soy tu colega, yo no tengo vergüenza. No tengo vergüenza de defender a mi compañera de aquel que la manoseó, del que dice que estaba curado y pidió perdón al otro día si se había pasado. Del que nunca reparó el daño que cometió. Encubridor”.

Valdebenito, al unirse a la crítica de Lattus, afirmó: “Me sumo: No soy tu colega. Y por lo que sé, Paola no habla de la denuncia en contra de Farías. Habla de las malas prácticas constantes y conocidas que él y sus amigos defienden. Infórmense. Se van a llevar más de una sorpresa”.

Este intercambio de declaraciones resalta la tensión en el ámbito artístico chileno respecto a las acusaciones de abuso y la defensa de figuras públicas en medio de controversias. La situación continúa generando reacciones en las redes sociales y en el público en general.