Naya Fácil redirige su atención a damnificados por incendios en La Araucanía tras cancelar la Gala del Pueblo

La influencer Naya Fácil ha decidido enfocar sus esfuerzos en ayudar a los damnificados por los recientes incendios forestales en La Araucanía, tras la cancelación de la Gala del Pueblo.

Compromiso con los damnificados

Luego de la desilusión que le causó la cancelación del evento, Naya Fácil optó por redirigir su atención hacia las personas afectadas por los incendios que han devastado la región. En lugar de permanecer inactiva, la creadora de contenido emprendió un viaje hacia el sur de Chile para unirse a la labor humanitaria que se está llevando a cabo en la zona.

Uso de fondos destinados a la gala

Naya Fácil, quien había destinado un millón de pesos para la compra de un vestido para la Gala del Pueblo, anunció que utilizará esa suma para adquirir insumos necesarios para los damnificados. En sus propias palabras, expresó: “Estaba viendo un vestido para mi gala de un millón de pesos y un millón puede servir para comprar agua y barras de proteínas. Voy a ir a gastarme la plata que iba a gastar en un vestido para hacer un acto humanitario”. Esta decisión refleja su compromiso con la causa y su deseo de ayudar a quienes han perdido todo debido a los incendios.

Actividades en el sur

Naya Fácil llegó al sur de Chile y, durante los días 11 y 12 de febrero, compartió a través de sus redes sociales las actividades que ha estado realizando como voluntaria. Junto a otros voluntarios y en colaboración con los Bomberos, ha estado recorriendo diversas comunas, incluyendo Victoria, Traiguén y Collipulli, con el objetivo de repartir un camión lleno de donaciones. A pesar de las dificultades para acceder a algunas áreas, Naya informó: “Estamos haciendo las gestiones para poder ingresar, ya que la ayuda es particular y me dijeron que nadie ha venido a ayudar en estos sectores”.

Conexión personal con la región

Naya Fácil también compartió su conexión personal con La Araucanía, afirmando: “Hace 10 años no vengo a la región de La Araucanía, me fui a Santiago y nunca más volví a la región donde me crié. Viví toda mi vida en La Araucanía y esta ayuda es más personal, sé lo que es vivir en sectores rurales”. Su experiencia personal en la región añade un nivel de empatía y compromiso a su labor humanitaria, ya que comprende las necesidades de las comunidades afectadas.