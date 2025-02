Naya Fácil redirige su apoyo a Bomberos tras la Gala del Pueblo y enfrenta desafíos en Collipulli

La influencer Naya Fácil ha decidido redirigir sus esfuerzos y recursos hacia el apoyo a los Bomberos que están combatiendo los incendios forestales en Collipulli, en la región de La Araucanía, tras el fracaso de la Gala del Pueblo.

Compromiso con la comunidad

A través de sus redes sociales, Naya Fácil ha compartido cada paso de su travesía solidaria, subrayando la importancia de la ayuda en momentos críticos. La región de La Araucanía se encuentra actualmente en Alerta Roja debido a múltiples focos de incendio que han devastado hectáreas de vegetación, afectando a numerosas familias. En respuesta a esta emergencia, la creadora de contenido ha decidido actuar.

El lunes, Naya anunció en sus historias de Instagram su decisión de destinar el dinero que había planeado utilizar en la gala para brindar asistencia. “Nos vamos al sur a entregar cositas y también a dar buenas energías a quienes lo están pasando mal”, expresó en su publicación. En otra historia, añadió: “Finalmente, el pueblo siempre ayuda al pueblo”, enfatizando el compromiso social de su comunidad.

Acciones en terreno

Una vez en el terreno, Naya Fácil documentó cómo adquiría insumos esenciales, como agua y colaciones, que fueron cargados en camiones para su distribución. Sin embargo, al llegar a la zona afectada, se encontró con dificultades para acceder a las áreas más impactadas por los incendios.

Reflexiones sobre sus raíces

Mientras avanzaba en su recorrido, Naya reflexionó sobre su conexión con La Araucanía. “Hace 10 años que no vengo a la región de La Araucanía. De cuando me fui a Santiago nunca más volví a la región donde me crié. Viví toda mi vida en La Araucanía y esta ayuda es más personal, sé lo que es vivir en sectores rurales”, compartió con emoción.

Durante su trayecto, Naya relató: “Vamos escuchando la radio y está la embarrada acá en el sur. Heavy el contraste de realidad, ya que en Santiago no han comentado mucho esto, siendo que acá en el sur la gente está evacuando de sus casitas”.

A pesar de los obstáculos, la influencer logró acceder a la zona con el apoyo de la compañía de Bomberos. “Estamos haciendo las gestiones para poder ingresar, ya que la ayuda es particular y me dijeron que nadie ha venido a ayudar en estos sectores”, informó. “Pasamos a Victoria y nos iremos a Collipulli a la compañía de bomberos. Ahora sí podemos entrar”, añadió.

Encuentro con los voluntarios

Finalmente, Naya Fácil logró reunirse con algunos voluntarios de los Bomberos, quienes expresaron su agradecimiento por la cooperación. “La institución que más admiro de Chile”, destacó en una de sus publicaciones. Para concluir su jornada solidaria, compartió un mensaje de gratitud que recibió de un bombero: “Bombero me da los agradecimientos, muy lindas sus palabras”.