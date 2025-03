Naya Fácil en el ojo del huracán tras fallida gala y críticas de Pedro Ruminot en Viña del Mar

Naya Fácil, la ex Embajadora del Festival de Viña del Mar, ha estado en el epicentro de la noticia durante todo el verano. Su fallida “gala del pueblo” dio que hablar, luego que la influencer no fuera invitada a la Gala de Viña 2025, pese a ser dueña de la corona festivalera desde 2024. Finalmente, el evento paralelo que pretendía organizar no se llevó a cabo, pese a que sus “facilines” le alcanzaron a depositar dinero para que consiguiera su objetivo. Todo quedó en nada, y Naya tuvo que devolver peso a peso lo recaudado, lo que fue motivo de inspiración para Pedro Ruminot, quien durante su show en el Festival de Viña del Mar, la mencionó con nombre y apellido. “Somos hueones en Chile. Somos hueones, le depositamos plata a la Naya Fácil para la gala. Somos hueones”, lanzó el ex club de la comedia.

Reacción de Naya Fácil

La influencer reaccionó a la rutina del comediante y lanzó un duro descargo a través de sus redes sociales. “Con cariño. No se vayan a enojar los facilines. Somos hueones, somos así”. Y el comediante tenía razón, los seguidores de Naya se molestaron, y la propia influencer disparó contra el maipucino. “Bien fome tu cagá de chiste. Pedro Fomenot”, fue lo más suave que la ex Embajadora de Viña del Mar escribió en su cuenta de Instagram.

Reacciones en redes sociales

Lo que Naya no imaginó, es que la bola de nieve se iría en su contra, y los seguidores de Ruminot la llenaron de críticas en las distintas redes sociales. “Narcisista”, “te crees el centro del universo” y “bájate del pony”, fueron algunos de los posteos en “X”.