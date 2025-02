Naya Fácil cancela la ‘Gala del Pueblo’ por problemas con el recinto y falta de apoyo financiero

La influencer Naya Fácil ha confirmado que la esperada ‘Gala del Pueblo’ no se llevará a cabo, tras varios intentos de organización que se complicaron por los altos costos y problemas con el recinto.

Durante las últimas horas, Naya Fácil anunció que el evento, que requería una inversión aproximada de 125 millones de pesos, no se realizará. A pesar de haber recaudado más de 7 millones a través de una ‘Lucatón’ y de haber buscado apoyo financiero de Leonardo Farkas, la influencer se vio obligada a suspender el evento debido a dificultades con el lugar donde se iba a llevar a cabo.

Detalles sobre la suspensión del evento

En un comunicado que se volvió viral en las redes sociales, el cual fue compartido por la periodista Cecilia Gutiérrez, Naya Fácil explicó que el Estadio Español decidió cancelar el contrato que habían establecido para la realización de la gala. En sus palabras, “Mis facilines, doy gracias a todos por su apoyo en estos momentos, y más a cada persona y seguidor que puso su granito de arena para la nayatón”.

En el mismo comunicado, Naya Fácil lamentó la situación y mencionó que, “lamentablemente, tras la filtración de un programa de televisión de farándula, y porque quiero que sepan que mis intenciones siempre fueron a favor del pueblo, me veo en la obligación de comunicarles que ya no se realizará la Gala del Pueblo”.

Razones detrás de la cancelación

Según el comunicado, la decisión de no continuar con el evento se debió a que el recinto decidió no arrendar el lugar. “El recinto lamentablemente dio de baja el arriendo del lugar. Y al ver lo que se ha comentado tras la polémica he decidido no hacer la gala”, indicó Naya Fácil.

Por su parte, Cecilia Gutiérrez proporcionó información adicional sobre la situación, afirmando que tuvo acceso a un comunicado interno del Estadio Español, el cual confirmaba que no se dieron las condiciones necesarias para llevar a cabo el evento. “Efectivamente dice que no se dieron las condiciones y que lograron el desistimiento de la parte contratante, o sea de Naya, del contrato”, explicó.

Además, Cecilia Gutiérrez mencionó que durante la semana, más de 100 socios del Club Español habían renunciado, lo que indicaba que había descontento entre los socios respecto al arrendamiento del lugar a Naya Fácil para su gala. “Eso había provocado también un problema con la plana directiva del lugar”, concluyó.

La situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de Naya Fácil han expresado su apoyo y sorpresa ante la cancelación del evento.