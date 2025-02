Naya Fácil enfrenta crisis financiera para la ‘Gala del Pueblo’ y pide ayuda a sus seguidores

La influencer Naya Fácil se encuentra en una situación complicada respecto a la realización de la ‘Gala del Pueblo’, ya que está considerando si llevar a cabo el evento debido a los altos costos asociados. En un intento por obtener apoyo, ha recurrido a sus seguidores en redes sociales para solicitar ayuda financiera.

Costos del evento

Según las declaraciones de Naya Fácil, quien actualmente ostenta el título de Embajadora de Viña del Mar, el costo total del evento, que incluye el arriendo del Estadio Español de Viña, así como la banquetería, permisos, coctelería, producción y seguridad, podría superar los 100 millones de pesos. En este contexto, la influencer ha expresado su preocupación por no contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la gala, indicando que no tenía claro el gasto que implicaría al momento de concebir la idea.

Preocupaciones de Naya

En sus historias de Instagram, Naya Fácil compartió su inquietud, afirmando: “Está difícil la misión, chiquillos. Denante dijeron que yo ganaba no sé cuántos millones, eso es mentira. ¿Ustedes creen que si hago una Nayatón servirá?”. Además, fue clara al manifestar que su situación financiera es crítica, diciendo: “Les voy a ser sincera: o se hace la Nayatón o esta we… se suspende. Yo no tengo plata para costear esta cuestión, de verdad. No sé qué hacer, estamos críticos”. También mencionó que su futuro está en juego y se cuestionó por qué se comprometió con un evento que no puede financiar.

La idea de la lucatón

La influencer reveló que no había considerado la posibilidad de pedir dinero a sus seguidores, pero que se encuentra en una situación difícil para cubrir el costo total del evento. “Jamás pensé en hacer una lucatón. Yo no tenía presupuestado que la gala fuera a salir esto, lo último que se me pasó por la cabeza es que fuera a salir más de 100 millones, son como 125 palos más o menos”, comentó. “Es algo que me tiene mal. ¡En qué me metí! De haber sabido el monto y el costo que iba a tener esto en mí, hubiera pensado mucho mejor en hacer esto”.

Recaudación de fondos

A pesar de sus preocupaciones, Naya Fácil mostró cómo sus seguidores, a quienes se refiere como “faciliens”, comenzaron a transferir dinero a su cuenta bancaria. En un corto período de tiempo, específicamente en solo 26 minutos, logró recaudar más de un millón de pesos. Esta respuesta de sus seguidores refleja el apoyo que ha cultivado a lo largo de su carrera como influencer.