Naya Fácil en el centro de la polémica tras la cancelación de su Gala del Pueblo y nueva invitación a Viña

La influencer Naya Fácil ha sido objeto de atención mediática recientemente tras la suspensión de la Gala del Pueblo, un evento que planeaba llevar a cabo como una forma de protesta por no haber sido invitada a la Gala oficial del Festival de Viña. La situación se complicó cuando Naya fue criticada por organizar una “Lucatón” con el objetivo de recaudar fondos para la realización de este evento, que finalmente fue cancelado el fin de semana, según lo anunció la propia Naya a través de sus redes sociales.

A pesar de la cancelación, se le ha presentado a Naya una nueva oportunidad para asistir a la Gala del certamen viñamarino. El ex participante de Tierra Brava, Nico Solabarrieta, quien fue embajador de la pasada edición del festival, la invitó en vivo a acompañarlo. En el programa Plan Perfecto de Chilevisión, Solabarrieta comentó: “A mí me invitó la producción de manera directa la primera semana de diciembre. No me dijeron que iba en calidad de embajador del festival”.

El exfutbolista también mencionó que, aunque no le informaron que su invitación era en calidad de embajador, consideraba que esto podría ser un aliciente positivo. “Creo que puede tener un tipo de aliciente que suma, pero no me lo comentaron como que era invitado por eso”, añadió.

Solabarrieta expresó su disposición a invitar a Naya como su “+ 1”, lo que les permitiría a ambos caminar juntos por la alfombra roja del evento. “Aprovecho de extenderle la invitación a Naya. Entiendo que la respuesta puede que sea no, porque puede estar molesta con la organización y me pongo en sus zapatos”, reflexionó. Sin embargo, también indicó que “si quisiera pasar conmigo, yo encantado, ningún problema de que pasemos los dos como rey y reina del año pasado, si te acomoda, por supuesto”.

Esta invitación se produce en un contexto donde Naya ha estado en el centro de la controversia, y su respuesta a la propuesta de Solabarrieta aún no ha sido confirmada.