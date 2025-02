Polémica en Viña: Naya Fácil denuncia veto mientras José Antonio Neme defiende la lista de invitados

Durante el más reciente capítulo de “Primer Plano”, se abordó el veto a Naya Fácil en la Gala del Festival de Viña del Mar, tras la decisión de la influencer de organizar su propio evento, el cual posteriormente fue cancelado.

Intervención de Julio César Rodríguez

En este contexto, el animador Julio César Rodríguez se comunicó con José Antonio Neme para discutir la situación. Rodríguez mencionó: “Tengo a Neme acá que me envía al aire, sin editar, espero que José Antonio haya sido criterioso”, refiriéndose al audio que le había enviado el periodista de Mega.

Comentarios de José Antonio Neme

Neme, al ser presentado, comenzó su intervención con un saludo: “Te dejo un abrazo gigante Julito, eres lo máximo y te quiero mucho, y bueno… a todo el resto del panel, la Pame (Jiles), la Cecilia (Gutiérrez) y entiendo que está Vasco (Moulian) también”. Posteriormente, se refirió a la controversia en torno a Naya Fácil, quien había expresado que el canal la había discriminado, dado que el rey de Viña sí había recibido una invitación, mientras que ella no.

En relación a la influencer, Neme comentó: “Un gran abrazo a Naya, me cae súper bien, la verdad es que encuentro simpática y divertida; el año pasado estuvimos con ella en su coronación en Viña en un largo móvil”.

Explicaciones sobre la lista de invitados

Respecto a la gala oficial, Neme explicó: “la lista (de invitados) en este tipo de eventos son definidas por varios actores; yo no creo que haya que aventurarse a decir por qué sí o por qué no, no voy a entrar en eso ni voy a aventurarme, porque yo no estoy invitando a mi casa ni se trata de mi propia lista”.

Promoción del nuevo programa

Acto seguido, Neme intentó desviar la atención de la polémica y comenzó a promocionar su nuevo programa junto a Francisca García-Huidobro. Dijo: “Yo quiero solamente decirles que el Festival va a salir muy lindo, que estamos preparando unos programas satélites con la Fran…”, aunque Julio César Rodríguez decidió pausar el audio y guardar el celular.

Neme, en tono humorístico, comentó: “Ya, aquí nos está metiendo la cuchufleta, pero uno es rápido”, lo que generó risas en el panel.