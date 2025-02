Nicolás Solabarrieta invita a Naya Fácil a la Gala de Viña tras su veto por parte de Mega

La situación en torno al veto de Naya Fácil en la Gala del Festival de Viña del Mar continúa generando controversia. Recientemente, Nicolás Solabarrieta decidió invitar a la influencer como su acompañante para el evento especial.

Contexto del veto de Naya Fácil

La influencer Naya Fácil no recibió una invitación oficial por parte de la producción de Mega, a pesar de haber sido seleccionada como embajadora del certamen para el año 2024, junto a Ivette Vergara. Tras enterarse de su exclusión, Naya intentó organizar un evento alternativo denominado ‘Gala del Pueblo’, aunque sus esfuerzos no lograron el éxito esperado.

La invitación inesperada

En este contexto, el periodista de Plan Perfecto, Pato Sotomayor, entrevistó a Nicolás Solabarrieta sobre la invitación que recibió y si era cierto que él había sido invitado como +1. “A mí me invitó la producción de manera directa la primera semana de diciembre. No me dijeron que iba en calidad de embajador del festival,” aclaró Nicolás al inicio de la entrevista.

El joven también mencionó que, aunque la invitación podría tener un valor adicional, no se le comunicó que su presencia estaba relacionada con su rol como embajador. “Creo que puede tener un tipo de aliciente que suma, pero no me lo comentaron como que era invitado por eso,” añadió.

Planes de asistencia a la Gala

Durante la conversación, Nicolás Solabarrieta reveló que la producción le preguntó si prefería asistir solo o acompañado de su madre, lo que llevó a un acuerdo de que cada uno iría por su cuenta. Sin embargo, Cecilia Gutiérrez comentó que la producción tenía la intención de que ambos, madre e hijo, pasaran juntos por la alfombra roja.

En un momento de la entrevista, Pato Sotomayor le preguntó a Nicolás si estaría dispuesto a asistir a la Gala de Viña con Naya Fácil. “Aprovecho de extenderle la invitación a Naya. Entiendo que la respuesta puede que sea no, porque puede estar molesta con la organización y me pongo en sus zapatos,” respondió inicialmente.

Además, Nicolás expresó su disposición al decir: “Pero si quisiera pasar conmigo, yo encantado, ningún problema de que pasemos los dos como rey y reina del año pasado, si te acomoda, por supuesto.”

La situación sigue siendo un tema de interés y discusión en los medios, dado el impacto que tiene en la dinámica del festival y en la relación entre los involucrados.