Naya Fácil y Pamela Díaz: ¿una reconciliación en la Gala del Pueblo tras un año de tensiones?

La relación entre Naya Fácil y Pamela Díaz ha sido objeto de atención mediática, especialmente tras los recientes acontecimientos que han marcado su historia. Naya Fácil, quien se ha consolidado como una de las influencers más destacadas de Internet, ha tenido un vínculo significativo con Pamela Díaz, conocido como La Fiera. Este vínculo se remonta a los inicios de la carrera de Naya, cuando su personalidad carismática y sus videos de contenido erótico la llevaron a ser reconocida en el medio. La Fiera la entrevistó para su canal de YouTube, un video que se ha mantenido como uno de los más vistos en su plataforma. Sin embargo, esta relación se ha visto afectada en el último año.

El incidente en el programa de YouTube

El año pasado, Naya Fácil fue coronada como la Reina del Festival de Viña, lo que la llevó a ser invitada al programa de YouTube de Pamela Díaz. Durante esta aparición, se produjo un momento incómodo cuando Botota Fox, un transformista presente en el programa, se rió del famoso “piscinazo” que realizó Naya. En medio de esta situación, Botota Fox respondió a una llamada que recibió Naya en su celular, tomando el dispositivo sin su consentimiento. Este incidente generó malestar en Naya Fácil, quien expresó su descontento a través de sus redes sociales, dirigiendo críticas hacia Botota Fox y Pamela Díaz.

La Gala del Pueblo y la posible reconciliación

Con la llegada de una nueva temporada de festivales, Naya Fácil ha comenzado a organizar su propia gala, denominada “Gala del Pueblo”. Esta iniciativa surge tras acusaciones de discriminación hacia la organización del evento oficial del festival, ya que no fue invitada, a pesar de que el Rey de Viña del año anterior, Nicolás Solabarrieta, sí recibió una invitación. En una reciente aparición en el programa “Palabra de honor”, Naya Fácil insinuó que podría haber una posibilidad de invitar a Pamela Díaz a su gala, afirmando: “Lo estamos evaluando. Las cosas no quedaron muy bien, pero se puede dar una conversación con Pamela“.

La respuesta de Pamela Díaz

Por su parte, Pamela Díaz ha manifestado en su programa “Hay que decirlo” que está dispuesta a considerar la invitación a la “Gala del Pueblo”. Díaz comentó: “A mí Naya me mandó un mensaje para ir a su gala. Yo lo estoy pensando porque tengo un tema con ella”. Además, Pamela aclaró que su relación con Naya Fácil es personal y que hay aspectos que deben discutirse en privado. “Es una cosa personal con ella que nosotras nos vamos a sentar. Yo si quisiera ser una mina aprovechadora, con lo popular que es, voy a pararme en la gala de Naya y no pasa ninguna cosa, pero a mí me importa otra cosa con Naya, que es un afecto que tuvimos hace tiempo atrás. Hay cosas que son personales que no las tengo por qué decir”, explicó Pamela Díaz.