Controversia en redes: Nicolás Camus y Cristina Tocco se enfrentan tras polémicos comentarios sobre “rostros en decadencia”

En el primer capítulo de The Floor, el participante Nicolás Camus generó controversia al mencionar que trabajaba con “rostros en decadencia”, refiriéndose específicamente a Gonzalo Cáceres y Cristina Tocco. Este comentario provocó una fuerte reacción de Tocco, quien utilizó su cuenta de Instagram para responder a Camus, negando cualquier vínculo laboral con él. En su publicación, Tocco calificó el manejo de Camus como “improcedente, irrespetuoso e inaplicable”.

En una entrevista con LUN, Tocco explicó que Camus había sido su manager en el pasado y que la situación actual le había causado angustia, afirmando: “me duele, me hace mal. No tengo cuero de chancho. En mi carrera siempre he sido bien tratada y respetada”. La actriz también reveló que conoció a Camus hace cuatro meses y que aceptó trabajar con él porque “necesitaba una mano para salir adelante”. Sin embargo, Tocco se dio cuenta de que las intenciones de Camus eran principalmente económicas, indicando que él le había propuesto participar en shows semieróticos, algo que ella rechazó, afirmando que no lo haría ni en su juventud.

Por su parte, Camus también utilizó las redes sociales para aclarar su posición. Afirmó que nunca fue el manager de Tocco, sino que solo se encargó de sus redes sociales. En sus declaraciones, reiteró que Tocco era una figura en “decadencia” y añadió: “lo único que te quedó, porque ya los canales no te llaman. Sin los retoques ya no eres la persona que salía en Infieles. ¿Qué te quedó? Vender fotos eróticas”. Además, Camus criticó a Tocco por su ego, comparándola con otros personajes de la televisión y sugiriendo que su popularidad no era tan significativa como ella creía.

Camus también admitió que sus comentarios en The Floor fueron intencionados para generar controversia, afirmando: “lo dije esto para hacer ruido. El ruido funcionó, pero la exposición que le diste tú fue a otro nivel”, refiriéndose a Tocco y calificando su reacción como “desagradable”.

La situación ha generado un amplio debate en las redes sociales y ha puesto de relieve las tensiones en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a la percepción de la carrera de los artistas y su manejo en la industria.