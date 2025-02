Nicolás Jarry enfrenta una crisis tras su eliminación en el Chile Open 2025 y errores decisivos en la cancha

Nicolás Jarry, actualmente en la posición 45 del ranking ATP, enfrenta una difícil temporada en 2025 tras su reciente eliminación en el Chile Open. El tenista chileno no ha logrado mostrar su mejor rendimiento en la gira sudamericana, donde apenas ha acumulado puntos. Su situación se complicó aún más al caer en la primera ronda del Chile Open 2025, donde se enfrentó al argentino Camilo Ugo Carabelli, quien ocupa el puesto 69 en el ranking mundial. Jarry perdió el partido con un marcador de 7-5, 3-6 y 6(9)-7, lo que resalta su actual crisis tenística, que comenzó después de su destacada actuación en el Masters de Roma en 2024.

Desempeño en el Chile Open 2025

Durante el encuentro, Jarry cometió numerosos errores no forzados y no pudo capitalizar las oportunidades que se le presentaron. En el tiebreak del tercer set, llegó a tener una ventaja de 5-2, pero una serie de fallos lo llevaron a perder la definición del set. Además, tuvo tres match points que no pudo aprovechar, lo que le impidió recuperar la confianza en un torneo donde contaba con el apoyo del público local.

Reacciones tras la derrota

Después de su eliminación, Nicolás Jarry se expresó en una conferencia de prensa, donde comentó: “El primer set jugué muy muy mal, muy por debajo de lo que estoy entrenando y eso me angustia mucho. Esto pasa cuando uno está sin confianza”. A pesar de su desempeño en la cancha, Jarry aseguró que fuera de ella está entrenando adecuadamente y que su juego es mejor de lo que mostró en el partido. “Me sentí mal en el primer set, no pude hacer mi juego, recién en el tercero estuve decente y tuve mis chances, pero no se me dieron y queda seguir viviendo este camino largo”, lamentó el tenista chileno.

Perspectivas futuras

A pesar de la dura derrota, Jarry se mantiene en la posición 45 del ranking ATP live. De cara a las próximas semanas, se prepara para la gira de cemento que incluye los Masters de Indian Wells y Miami. Este es un escenario complicado para el tenista, ya que debe defender 200 puntos tras alcanzar los cuartos de final en el certamen de Miami el año anterior. Si no logra revalidar esos puntos, podría enfrentar un descenso significativo en su ranking, incluso saliendo del top 60.