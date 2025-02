Nicolás Jarry se despide del Chile Open 2025 tras una dura derrota ante Carabelli

Nicolás Jarry tuvo su debut y despedida en el Chile Open 2025 este martes, al ser eliminado en la primera ronda del torneo santiaguino por el argentino Camilo Ugo Carabelli, quien ocupa el puesto 69 en el ranking mundial. El resultado final del partido fue de 7-5, 3-6 y 6-7, lo que dejó al tenista chileno fuera de la competencia.



Desarrollo del partido

Durante el encuentro, Jarry comenzó con un set inicial que logró ganar, aunque expresó que su rendimiento no fue el mejor. En sus propias palabras, “El primer set lo gané, pero jugando muy mal”. Sin embargo, en el segundo set, un error en su servicio permitió que Carabelli lograra un quiebre, lo que cambió el rumbo del partido. A pesar de esto, Jarry mencionó que en el tercer set mejoró su juego, afirmando que “creo que yo jugué mejor que él, pero no se me dio”.

Reflexiones post-partido

Tras la derrota, Nicolás Jarry ofreció una conferencia de prensa donde compartió su descontento y tristeza por el resultado. Reconoció que ha estado luchando con la confianza en su juego, indicando que “Desde el primer set me sentí muy mal, y en general, me sentí por debajo de lo que estoy entrenando, eso me angustia mucho”. Esta falta de confianza ha sido un tema recurrente en su desempeño reciente.

El tenista, que actualmente ocupa el puesto 45 en el ranking ATP, también destacó que fuera de la cancha está realizando un buen trabajo, afirmando que “Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto, estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy”. A pesar de la derrota, Jarry se mostró decidido a continuar en su camino, concluyendo que “No queda otra que seguir viviendo este camino largo”.