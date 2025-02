Nicolás Massú estalla tras agresión a Cristian Garin en Copa Davis: “Esto es una injusticia tremenda”

El tenista chileno Cristian Garin fue víctima de una agresión por parte del tenista belga Zizou Bergs durante un partido de la Copa Davis, lo que generó una fuerte reacción de Nicolás Massú, capitán del equipo chileno.

Detalles de la agresión

Durante el tercer set del encuentro, tras que Garin sufriera un quiebre de saque, Bergs celebró de manera efusiva el game ganado. En un acto inesperado, el tenista belga corrió hacia la banca y, al impactar con su pecho a Garin, este cayó al suelo, golpeándose en la zona del ojo. Este incidente provocó que Garin y parte de su equipo decidieran no continuar con el partido, argumentando que había sido objeto de una agresión significativa por parte de su oponente. Como resultado de este retiro, el equipo chileno perdió la serie con un marcador de 3-1.

Reacción de Nicolás Massú

En una conferencia de prensa posterior al incidente, Nicolás Massú expresó su indignación por lo ocurrido, calificando la situación como vergonzosa. Massú comentó: “Aquí los árbitros son una cosa, y los jugadores otra cosa, pero lo que más creo que funcionó mal es que no hayan visto a Cristian. ¿Cómo puede ser posible que el doctor neutral no lo vea? O no lo saque de ahí. Hubo cero análisis”.

El extenista chileno también se refirió a la dificultad que enfrentaría Garin para recuperarse mentalmente tras la agresión, cuestionando la lógica de hacer que un jugador regrese a la competencia en tales circunstancias. “¿Tú sabes cómo es recuperar a Cristián mentalmente para que salga en el 5-6, el tercer set, a jugar un game? ¿Y después tiene que jugar bien? ¿Para qué? ¿Para que hagan cuatro saques y pierdan cuatro puntos seguidos? ¡Déjense de joder, hue…!”, expresó Massú con firmeza.

Posibles acciones a seguir

El capitán del equipo chileno también mencionó que se tomarían medidas al respecto, indicando que se reuniría con el presidente de la Federación para discutir posibles apelaciones y acciones a seguir. Massú concluyó señalando que “a veces se actúa de una manera y a veces de otra. Esto es una clara imagen de que esto es una injusticia tremenda”, dejando claro que el equipo no se quedaría de brazos cruzados ante la controversia generada por el incidente.