Nicolás Oyarzún revela cómo el “hate” en redes sociales le afecta profundamente en su nuevo podcast

El actor Nicolás Oyarzún se expresó abiertamente sobre el impacto que los comentarios negativos en redes sociales tienen en su vida personal durante el último episodio de su podcast «Eso lo digo yo», que co-conduce con Fernando Godoy. En este espacio, ambos abordaron el fenómeno del «hate» que se ha vuelto común en las plataformas digitales.

Impacto de los comentarios negativos

Oyarzún confesó que los comentarios desfavorables le afectan profundamente. En sus propias palabras, “Cuando te escriben cosas buenas es bonito, pero cuando te escriben cosas malas duele”. El actor enfatizó que no es indiferente a las opiniones de los demás, aclarando que su sensibilidad no proviene de un deseo de aprobación, sino de un anhelo de recibir cariño.

Reflexiones sobre la amabilidad

Durante la conversación, Nicolás Oyarzún también reflexionó sobre su compromiso con la amabilidad. Afirmó: “Yo espero hasta los últimos días de mi vida llevar la bandera de la amabilidad”. Sin embargo, reconoció que a veces las interacciones con los fans pueden ser malinterpretadas. Relató una experiencia en la que alguien le pidió una foto, y él no pudo acceder a la solicitud, lo que generó una reacción negativa. Oyarzún explicó que hay momentos en los que no puede cumplir con las expectativas de los demás, como cuando está comiendo o en un mal día.

Mensaje a los cibernautas

El actor de Mega cerró su intervención enviando un mensaje directo a quienes comentan en redes sociales. Dijo: “Ahora escríbeme algo pesado, pero sabiendo que me va a doler, ¿cachai? Como, no vaya a ser divertido simplemente, no te vaya a ganar un corazón de Carlitos-X432, y eso te va a hacer mejor el día. Hazlo, pero me va a doler”. Con estas palabras, Oyarzún subrayó la importancia de la empatía en la comunicación digital, recordando que detrás de cada figura pública hay una persona que siente y se ve afectada por las críticas.