Nicolás Oyarzún confiesa que los comentarios negativos en redes sociales le afectan emocionalmente

El actor Nicolás Oyarzún ha compartido sus sentimientos respecto a los comentarios negativos que recibe en redes sociales, revelando que estos le afectan emocionalmente. En su podcast titulado “Eso lo digo yo”, junto a Fernando Godoy, el intérprete, quien recientemente formó parte del jurado del Festival de Viña, abordó el tema de los mensajes hostiles que circulan en la web.



Oyarzún comenzó expresando: “Cuando te escriben cosas buenas es bonito, pero cuando te escriben cosas malas duele. Digo, para que no crean que uno es un fantoche o un desalmado que anda por la vida, como que me da lo mismo lo que opina el resto e incluso lo que opinen de mí”. Esta declaración pone de manifiesto su vulnerabilidad y la importancia que tiene para él la opinión de los demás.

El actor continuó explicando que, aunque hay personas que parecen indiferentes a las críticas, él no se siente así. “A mí no me da el alma, a mí me importa, no porque me importa lo que opina el resto, no, porque me gusta recibir cariño”, añadió, enfatizando su deseo de ser tratado con amabilidad.

En relación a su experiencia en el Festival de Viña, Oyarzún confesó: “yo estaba súper asustado, te lo comenté, por la reacción de la gente, porque decía, ‘¿y si son más los pesados que los buenos?’”. Esta afirmación refleja su preocupación por la recepción del público y cómo podría influir en su estado emocional.

Finalmente, el actor envió un mensaje directo a quienes dejan comentarios negativos en sus redes sociales: “Ahora escríbeme algo pesado, pero sabiendo que me va a doler, ¿cachai? Como, no vaya a ser divertido simplemente, no te vaya a ganar un corazón de Carlitos-X432, y eso te va a hacer mejor el día. Hazlo, pero me va a doler”. Con estas palabras, Oyarzún busca que los usuarios reflexionen sobre el impacto de sus palabras en la vida de los demás.