Nicole Moreno regresa a la televisión: ¿qué sorpresas trae su participación en Only Fama?

Nicole Moreno, conocida como Luli, ha hecho una notable aparición en el programa de farándula Only Fama de Mega, lo que ha generado gran interés entre los televidentes. En el pasado, Moreno había expresado su intención de abandonar el país si la farándula regresaba a la televisión, y con el regreso de este tipo de programas, su presencia ha sido un tema de conversación.

La irrupción de Luli en Only Fama

Durante su participación en Only Fama, los panelistas del programa recibieron a Luli con entusiasmo, cantándole: “0hhh, Luli no se va, no se va, no se va, Luli no se va”, lo que refleja la popularidad que aún mantiene entre el público. Esta aparición marca un regreso significativo para la chica fitness, quien ha estado alejada de la televisión por un tiempo.

Las aspiraciones de Nicole Moreno

En la conversación que tuvo en el programa, Luli compartió sus aspiraciones sobre su futuro en la televisión. Expresó su deseo de tener un programa enfocado en la vida saludable y el deporte, afirmando: “¿Sabes cuál es mi meta? En algún momento, de verdad, me encantaría, amo y soñaría con tener un programa que tenga que ver con la vida saludable, el deporte”. Esta declaración subraya su interés en promover un estilo de vida saludable entre sus seguidores.

Reflexiones sobre la juventud y la salud

Además, Moreno se mostró orgullosa de la juventud actual, destacando que muchos jóvenes han optado por priorizar su salud en lugar de los excesos. Comentó: “Me siento orgullosísima de la gente como tiene más conocimiento, más cuidado, finalmente no es estético, es salud. O sea, yo quiero llegar hasta los 100 años”. Estas palabras reflejan su compromiso con un estilo de vida saludable y su deseo de inspirar a otros a seguir un camino similar.