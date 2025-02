Nintendo confirma fecha del nuevo Nintendo Direct: revelaciones sobre la Switch 2 y más sorpresas esperadas

La compañía Nintendo ha anunciado oficialmente la fecha de su próximo evento Nintendo Direct, donde se espera que se revelen detalles sobre la nueva consola, la Nintendo Switch 2. Este evento se llevará a cabo el miércoles 2 de abril de 2025, a las 10:00 horas (hora de Chile). Durante la presentación, se anticipa que se proporcionará información sobre el precio, la fecha de lanzamiento y los títulos que acompañarán a la nueva plataforma.

Detalles sobre el evento

Aunque la duración exacta de la presentación aún no ha sido confirmada, se ha generado una gran expectativa entre los fanáticos de la marca. En particular, uno de los aspectos más destacados será la revelación de un nuevo título de la popular serie Mario Kart, que ya se había mencionado brevemente en la primera presentación de la Switch 2.

Aspectos técnicos de la nueva consola

Además de los juegos, se espera que el evento incluya aclaraciones sobre aspectos técnicos de la nueva consola. Esto permitirá a los usuarios conocer información concreta sobre el hardware que equipará a la Nintendo Switch 2.

La compañía ha indicado en su página oficial que el evento ofrecerá “un vistazo más de cerca a la plataforma”. En su anuncio, Nintendo invitó a los seguidores a unirse a la transmisión en vivo, destacando: “Join us on April 2nd at 6am PT for #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 4.2.2025, where we will share a closer look at #NintendoSwitch2”.

Este evento representa una oportunidad significativa para que Nintendo comparta información crucial sobre su próxima consola, generando un gran interés en la comunidad de jugadores y entusiastas de la tecnología.