“Mi nombre es” se acerca a su gran final: ¿qué sorpresas nos deparará el 13 de marzo?

El programa de talentos que se emite en TVN, Mi nombre es, ha generado un gran impacto debido a la calidad de los artistas que participan y a los momentos memorables que han protagonizado sus panelistas. En este contexto, se ha confirmado que el programa se encuentra en la recta final, acercándose a la fecha de su esperada culminación.



Detalles sobre la final del programa

El conductor Jean-Philippe Cretton anunció que Mi nombre es llegará a su fin después de casi seis meses de emisión. La gran final del programa está programada para el jueves 13 de marzo, comenzando a las 22:30 hrs en TVN. Durante una de sus intervenciones, Cretton hizo una broma sobre la fecha de la final, mencionando que “muchos me están preguntando cuándo es la final esta temporada… Lamentablemente, no puedo, no me dieron permiso”.

El equipo del programa y su futuro

En un gesto de aprecio, el equipo de Mi nombre es sorprendió a uno de sus jurados con un regalo especial, lo que refleja el ambiente de camaradería que se ha cultivado a lo largo de la temporada.

Es importante señalar que el programa no solo está cerrando su actual temporada, sino que también se ha confirmado que habrá una segunda temporada. Desde el canal, ya se han iniciado los procesos de casting para seleccionar nuevos talentos que participarán en esta próxima edición, la cual está prevista para el segundo semestre de 2025.