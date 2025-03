Djokovic avanza a la final en Miami y comparte divertida anécdota con Messi y su hijo

En el día de ayer, Novak Djokovic logró una victoria convincente sobre Grigor Dimitrov con un marcador de 6-2 y 6-3, lo que le permitió avanzar a la final del Masters 1000 de Miami. En la próxima jornada, Djokovic se enfrentará al checo Jakub Menšík en la lucha por el título. Durante el partido contra Dimitrov, el tenista serbio tuvo la oportunidad de recibir la visita de un espectador muy especial: Lionel Messi, quien asistió al evento junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Tras el encuentro, Messi se acercó a saludar a Djokovic.

Encuentro entre Djokovic y Messi

Djokovic compartió detalles sobre su encuentro con la estrella del fútbol, destacando una anécdota divertida relacionada con uno de los hijos de Messi. Aunque no especificó cuál de los tres niños fue, el tenista serbio mencionó que uno de ellos le dio su opinión sobre su actuación en el partido, sugiriendo que debería mejorar un poco para la final si desea llevarse el trofeo. En las redes sociales, se ha especulado que fue Mateo Messi quien interactuó con Djokovic.

Comentarios de Djokovic sobre la visita

El tenista serbio expresó: “Nos divertimos un rato, fue muy lindo conocer a toda su familia. Fue un momento muy conmovedor para mí porque una cosa es que venga él solo, pero venir con toda su familia es otra. Como padre joven sé lo que significa. Me conmovió mucho eso y su voluntad de pasar un rato juntos después. Valoro mucho el tiempo que pasé con él”.

Además, Djokovic reveló que uno de los hijos de Messi le otorgó una calificación de 8 de 10 por su desempeño en el partido, añadiendo que el niño le dijo que debía esforzarse más para conseguir un 10 en la final. “Así que tengo un poco de presión del hijo de Messi”, concluyó Djokovic, riendo por la situación.

Presencia de Juan Martín del Potro

El extenista argentino Juan Martín del Potro también estuvo presente en las semifinales del Masters 1000 de Miami, disfrutando del espectáculo.

La anécdota de Jakub Menšík con Messi

Además de presenciar el partido entre Djokovic y Dimitrov, Messi también estuvo en el encuentro entre Jakub Menšík y Taylor Fritz, donde Menšík se llevó la victoria con un ajustado 7-6, 4-6 y 7-6. Tras su triunfo, Menšík compartió su experiencia de haber conocido a Messi, afirmando que el jugador argentino le ayudó a ganar el partido.

El tenista checo comentó: “Encontré una cabra en el vestuario de los jugadores. Un placer conocerte, leyenda”, en referencia a su encuentro con Messi.

Menšík añadió: “Le di la mano a Messi en el vestuario y no me lavé las manos antes de entrar a la cancha. Probablemente, esa fue la clave para mí hoy”, expresando su alegría por haber tenido la oportunidad de conocer a la figura del fútbol mundial. Este evento será recordado por el joven tenista de 19 años, no solo por su victoria, sino también por su encuentro con Messi.