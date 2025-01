Cam Jordan se une a la causa tras la tragedia de Año Nuevo en Nueva Orleans

El atentado ocurrido en Nueva Orleans durante las celebraciones de Año Nuevo, que resultó en la muerte de 15 personas y dejó al menos 35 heridos tras un atropello masivo, continúa generando conmoción en Estados Unidos. En respuesta a esta tragedia, el jugador de fútbol americano Cam Jordan, estrella del equipo Saints de Nueva Orleans, ha realizado un significativo donativo a un fondo destinado a las víctimas del ataque terrorista.

Donación de Cam Jordan

El ala defensiva Cam Jordan ha donado 25 mil dólares (equivalentes a 22 millones de pesos) al “Fondo de Tragedia del Día de Año Nuevo“, una iniciativa promovida por la Fundación GNO y la alcaldía de Nueva Orleans. En sus redes sociales, Jordan hizo un llamado a la comunidad para que consideren contribuir a este fondo, afirmando: “Por favor, consideren aportar para ayudar a las familias de quienes perdieron la vida y a quienes resultaron gravemente heridos”.

En un mensaje compartido en Twitter, Cam Jordan expresó: “I am joining @GNOFoundation and the @CityOfNOLA by donating $25,000 to the New Year’s Day Tragedy Fund to support victims of the attack. Please consider donating to assist the families of those who lost their lives and those who were severely injured”.

Víctimas del atentado

Según reportes de NOLA.com, entre las víctimas fatales del atentado se encuentra Tiger Bech, un exjugador de fútbol americano de 27 años. Originario de Lafayette, Luisiana, Bech había jugado para el Instituto católico St. Thomas More y la Universidad de Princeton.

El medio citado informa que Tiger Bech fue trasladado con vida a un hospital en Nueva Orleans, donde lamentablemente fue declarado muerto en la mañana del 1 de enero. Tras completar su formación en Princeton, Bech se había mudado a Nueva York por motivos laborales y se encontraba en Nueva Orleans para participar en las festividades de Año Nuevo.