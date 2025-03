Alcalde de Ñuñoa decreta estado de emergencia comunal tras balacera que dejó herido a carabinero

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, ha decretado un estado de emergencia comunal tras un incidente de balacera que dejó a un carabinero herido. Esta decisión, comunicada a través de sus redes sociales, tiene como objetivo implementar medidas inmediatas para mejorar la seguridad en la comuna. Sichel enfatizó que “nos permitirá tomar medidas inmediatas para prevenir y reforzar la seguridad en Ñuñoa”. Además, cuestionó la falta de acción, diciendo: “¿Qué más esperan? ¿Qué más tiene que pasar?” para que se tomen decisiones efectivas en materia de seguridad.

Estado de emergencia comunal

El estado de emergencia comunal permite a las autoridades locales adoptar medidas extraordinarias para el control de la seguridad. En una conversación con 24 Horas, Sichel explicó que esta medida facilita la realización de compras ágiles, lo que significa que no es necesario esperar largos plazos para adquirir herramientas de seguridad. Esto incluye la posibilidad de dotar a la comuna de infraestructura necesaria para mejorar la seguridad en las calles donde se han producido incidentes.

Entre las atribuciones clave que otorga el estado de emergencia comunal, el alcalde mencionó la capacidad de realizar compras inmediatas de infraestructura de seguridad, movilizar recursos extraordinarios para asegurar cobertura durante los fines de semana y perseguir a quienes cometen delitos.

Interacción con el Gobierno

Tras la declaración del estado de emergencia, Sebastián Sichel hizo un llamado al Gobierno, señalando que, a pesar de esta medida, “sabemos que no es suficiente”. En este contexto, emplazó al nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a actuar con prontitud. Sichel expresó: “Los municipios necesitamos herramientas extraordinarias en seguridad”.

Elizalde, al ser consultado sobre la decisión de Sichel, comentó que considera que el anuncio tiene un carácter más comunicacional o político, y que no se fundamenta en el ordenamiento jurídico actual. Afirmó: “Me llama la atención porque él es abogado, pero no sé a lo que se refiere jurídicamente porque eso no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”.

Respuesta de Sichel

La respuesta de Sebastián Sichel no tardó en llegar. En declaraciones a La Tercera, afirmó que si Elizalde considera que la posibilidad de comprar cámaras de seguridad es una medida política, debería explicar a los ciudadanos de la comuna qué acciones tomará para abordar la situación. Sichel concluyó: “Esto no son medidas políticas, ministro Elizalde, esto es serio. (…) Le faltan las patas en el barro, las patas en la calle a algunos ministros para entender el problema de seguridad.”