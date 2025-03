Odontóloga confiesa su dolor tras apuñalar accidentalmente a un hombre en Recoleta

Una joven odontóloga de 30 años se encuentra en el centro de un trágico incidente que resultó en la muerte de un hombre, Héctor Mauricio Navarrete González, un padre de tres hijos. Este suceso ocurrió en la comuna de Recoleta y ha generado un gran interés mediático. A casi tres meses del homicidio, la joven ha decidido hablar públicamente sobre lo sucedido.

Detalles del incidente

En una entrevista con 24 Horas, la odontóloga relató su versión de los hechos, comenzando por la confusión que la llevó a la situación crítica. “No pude entrar por la entrada de la carretera de Vespucio Norte y el mapa me redirigió que siguiera por caletera hasta la siguiente entrada. Ahí es donde, un par de cuadras posterior a la entrada de la caletera, recibo un estruendo súper fuerte. Me doy cuenta que tenía una persona prácticamente adentro del auto forcejando y que me robó el celular”, explicó la joven.

El contexto de la violencia en Recoleta

El contexto de violencia en la comuna de Recoleta ha sido objeto de atención, con reportes de extorsiones y la presencia de grupos delictivos como el Tren de Aragua. Recientemente, se han reportado incidentes de balaceras en el barrio Bellavista, lo que ha incrementado la preocupación entre los residentes.

La reacción de la odontóloga

La joven continuó su relato, describiendo el miedo que sintió en ese momento. “Sentí mucho miedo porque estaba sola. Intento irme, doblo y eran pasajes muy chicos y que algunos estaban cerrados, habían autos”, comentó. En medio de la desesperación, decidió regresar al lugar donde había sido asaltada. “Recuerdo que estaba llorando mucho”, añadió.

Al reconocer a la persona que le había robado, la odontóloga expresó: “Veo a esta persona que reconocí que era la que me había robado y lo que me llamó la atención fue que al verlo, yo grité y logro ver que tenía en la mano el celular que recién me habían robado”. En ese momento, la situación se tornó crítica. “En el momento en que grito, él guarda el celular y se empieza a acercar hacia el auto. Es ahí cuando miro el copiloto y entre medio de todos los vidrios había un cuchillo. Pensé que la persona venía armada e iba a ingresar al vehículo”, relató.

El desenlace trágico

La joven, en un estado de pánico, apuñaló a Navarrete en el tórax con un arma blanca. La víctima falleció en el lugar. La odontóloga defendió su acción, afirmando: “Yo jamás he usado navaja, nunca he estado armada”. Ella sostiene que el cuchillo pudo haber terminado en su vehículo tras el primer altercado, ya que el auto pertenecía a la empresa donde trabajaba y contenía otros objetos.

Las consecuencias del acto

Después del incidente, la joven se dirigió a una comisaría de Carabineros para entregarse. Allí, admitió haber herido a una persona, pero aseguró que no tenía intención de causar daño. “Dije que había herido a una persona. Me enteré en el momento que estaba haciendo la constancia y ahí tenían un noticiero puesto. Me volteo a ver, reconocí el lugar y ahí me di cuenta de que la persona había muerto”, relató.

La odontóloga expresó su dolor por lo ocurrido, afirmando: “Si hubiera tenido la capacidad para razonar o para irme de lugar o haber evitado todo eso… Porque jamás fue mi intención hacer daño, mucho menos la muerte que tuvo la persona”. También mencionó que le resulta difícil procesar lo sucedido, ya que nunca había reaccionado de esa manera en situaciones de estrés.

En su defensa, la joven mencionó que sus abogados le han comentado sobre un posible estado hormonal relacionado con el embarazo, que podría haber influido en su reacción. “Leí un paper que hay un estado de gravidez que son a principios del embarazo, que a veces propicia ciertos estados ante casos de estrés fuerte de reaccionar de esa manera, pero todavía no me lo explico”, indicó.

Finalmente, la odontóloga expresó su deseo de asumir la responsabilidad por sus acciones: “Si fui la responsable, tengo que responder ante la ley y ante la familia porque es lo que corresponde y por eso desde el primer momento quise colaborar”. También ofreció sus disculpas a la familia de la víctima, reconociendo el impacto de su acción: “Las disculpas más sinceras y de corazón. Yo sé que no existe nada para hacer recuperar la vida de esta persona. Tengo entendido que era padre de niños y eso es lo que más me duele, el haber generado ese impacto en esa familia. Tengo el arrepentimiento real, profundo y absoluto”.