Impactante asesinato en Recoleta: odontóloga apuñala a hombre tras confusión con robo

Una odontóloga fue acusada de asesinar a un hombre en un incidente que ha conmocionado a la comunidad de Recoleta, tras creer erróneamente que él le había robado su celular. El suceso tuvo lugar en la intersección de Vespucio con El Salto, donde el hombre, identificado como Mauricio Navarrete, fue apuñalado en tres ocasiones. Este trágico evento ha dejado a la familia de la víctima devastada, ya que él era considerado un hombre inocente y querido por su entorno.

Detalles del incidente

El ataque ocurrió de manera rápida y violenta, lo que ha generado una gran indignación entre los vecinos de Mauricio Navarrete. Su prima, Paula, expresó su dolor en un programa matutino de CHV, describiendo a Mauricio como “un hombre increíble, un excelente hijo, un excelente padre y un excelente primo”. Paula compartió que se crió junto a él y que la familia está “destrozada” por su pérdida. Mauricio era padre de tres hijos y trabajaba como sonidista.

Reacciones de la familia

La esposa de Mauricio, Kathy, también se pronunció sobre el trágico suceso. En su intervención, relató que su esposo había salido de casa para ir a trabajar en Vitacura, donde tenía un empleo en Coca Cola. “Mauri me dice ‘me llamaron del trabajo’, porque entraba más tarde. Salió de la casa y no lo vi más”, comentó Kathy, quien exigió justicia para su marido y sus hijos: “Quiero justicia para mi Mauri, por favor, para mis hijos. Tenemos tres hijos: Alonso, Fernando y Agustina”.

Kathy también proporcionó detalles sobre el ataque, señalando que “una persona normal no anda con un cuchillo y no te va a matar por un puto celular”. Según su relato, Mauricio no opuso resistencia durante el ataque, lo que sugiere que no estaba preparado para la violencia que se desató. “Ella le dio un ataque certero. Y nada. No me dejó despedirme ni nada”, lamentó.

Demandas de justicia

En su declaración, Kathy hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia por la muerte de su esposo. “Lo único que quiero es que se haga justicia. Que no porque esta persona esté embarazada y cargue con tanto odio no pague”, enfatizó, refiriéndose a la odontóloga acusada del crimen. La familia de Mauricio espera que se tomen las medidas adecuadas para que se haga justicia en este caso tan doloroso.