El calor regresa con fuerza: Santiago enfrentará días de sofocante temperatura y noches sin descanso

El clima en la Región Metropolitana está experimentando un aumento significativo de las temperaturas, lo que ha llevado a una ola de calor que afecta a los residentes. A partir de este miércoles, se anticipa un incremento en las temperaturas, con días soleados y un clima sofocante que se extenderá durante el resto de la semana.

Temperaturas en aumento

En promedio, la temperatura en la Región Metropolitana se sitúa en 29,5°. Sin embargo, el meteorólogo de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, ha señalado que este martes se prevé que sea el día más fresco con 30° en Santiago. A partir de este miércoles, se espera un aumento notable en el calor, tanto durante el día como en la noche. Sepúlveda afirmó: “Va a ser una semana de mucho calor, de hecho este martes sería el día más fresco con 30° en Santiago pero a partir del miércoles vamos a tener sofoco de día y de noche”.

Dificultades para dormir

Las altas temperaturas han generado dificultades para conciliar el sueño, un problema que se ha vuelto común entre los habitantes de la ciudad. Una de las encuestadas en el centro de Santiago comentó: “El calor no me deja dormir, aprovecho de hablar por teléfono”. Durante esta primera ola de calor de 2025, se han registrado noches con temperaturas mínimas superiores a 15°. Según el meteorólogo de Megatiempo, “La mínima se concreta ya a las 7:00 am cuando ya empezamos las labores del día pero en la noche el calor ha sido sofocante”.

Impacto en la salud

El calor excesivo ha llevado a que muchas personas experimenten problemas para dormir, como dar vueltas en la cama o despertarse repetidamente durante la noche. Los expertos han indicado que la temperatura ideal para dormir se encuentra entre 17° y 20°. Sin embargo, cuando las temperaturas son más altas, el cuerpo puede sufrir diversas consecuencias. Los especialistas han advertido sobre síntomas como irritabilidad, sensación de cansancio, falta de concentración y una leve sensación de embotamiento, que son algunas de las señales de un descanso deficiente.

Los expertos también han señalado que el momento más crítico para el sueño son las primeras horas después de acostarse, cuando las temperaturas aún son elevadas. Se reiteran las recomendaciones sobre la importancia de mantenerse hidratado y asegurar una adecuada ventilación en las habitaciones para mitigar el impacto del calor en el descanso nocturno.