Old Navy cierra su única tienda en Chile tras resultados decepcionantes y lanza descuentos de hasta 80%

Esta semana se ha confirmado el cierre definitivo de una importante tienda de vestuario ubicada en el mall Costanera Center, conocida como Cenco Costanera. La tienda que cesará operaciones es Old Navy, la cual contaba con una única locación en Chile, abarcando más de 800 metros cuadrados. Además, este establecimiento era el único punto de venta físico de la marca en Sudamérica.



Detalles sobre Old Navy

Old Navy es una reconocida marca a nivel mundial que ofrece ropa y accesorios, permitiendo a las familias acceder a vestuario de estilo estadounidense. Según el centro comercial, la marca fue descrita como un lugar que “entrega un entorno de compra amigable y energizante a todos sus clientes”.

Causas del cierre

De acuerdo con la información proporcionada por DFMAS, el cierre de la tienda, que fue inaugurada en marzo de 2022, se debe a resultados que no cumplieron con las expectativas. La empresa responsable de la administración de Old Navy en Chile ha confirmado que no continuará operando la marca en el país y, por el momento, no existen planes para una posible reapertura.

Descuentos y liquidación

Uno de los aspectos más destacados del cierre es el anuncio de un “Final Sale” que ofrece descuentos de hasta un 80% en su sitio web oficial. Al ingresar a la plataforma, el primer mensaje que se visualiza es sobre las rebajas debido al cese de operaciones.

Los precios de las prendas han sido notablemente reducidos; por ejemplo, las poleras están disponibles desde $1.390, los shorts desde $2.990, las camisas desde $3.990 y los vestidos también desde $3.990. Además, se pueden encontrar otras prendas como jeans, buzos, polerones y sandalias.

Variedad de productos

La tienda ofrecía una amplia gama de opciones de vestuario para diferentes grupos etarios, incluyendo ropa para mujeres, hombres, niños, así como para toddler (12 meses a 5 años) y bebés (0-24 meses). La variedad de productos disponibles abarcaba desde prendas básicas hasta opciones más elaboradas, lo que hacía de Old Navy una opción popular entre los consumidores.