Old Navy cierra su única tienda en Chile tras tres años de operaciones y grandes descuentos en liquidación

La marca estadounidense de ropa Old Navy ha anunciado el cierre de su única tienda en Chile, ubicada en el mall Costanera Center de Providencia, tras tres años de operación. La tienda, que también fue la primera en Sudamérica, está actualmente en proceso de liquidación de sus productos, ofreciendo descuentos significativos.

Detalles del cierre de Old Navy en Chile

Según el Diario Financiero, la decisión de cerrar la tienda fue comunicada por Santiago Figueroa, quien se desempeñó como gerente general de Komax, el holding que representa a Old Navy en el país. Figueroa indicó que los resultados de la tienda no cumplieron con las expectativas iniciales, lo que llevó a la marca a tomar esta difícil decisión. Además, se aclaró que no hay planes para una posible reapertura de la tienda, ya que Old Navy no tiene intención de continuar sus operaciones en Chile.

Descuentos y liquidación de productos

Con el cierre de la tienda, Old Navy ha comenzado a ofrecer descuentos de hasta un 80% en sus productos, según la información disponible en su página web. Esta liquidación busca reducir el inventario antes de cerrar definitivamente las puertas de la tienda.

Historia de Old Navy en Chile

Old Navy hizo su entrada al mercado chileno en marzo de 2022, inaugurando una tienda con una superficie de más de 800 m² en el mall Costanera Center. Además de la tienda física, la marca también lanzó su plataforma de comercio electrónico. En ese momento, Figueroa expresó su optimismo sobre el futuro de Old Navy en el país, afirmando: “Old Navy tiene que ser exitosa en el país. Es una marca que esperamos que, de aquí a cinco años, represente del orden del 15% de la compañía, porque estamos convencidos de que es muy atractiva para el mercado chileno. Es una de las marcas más masivas que hemos tenido y se nos abre una mayor cantidad de clientes”.

En noviembre de 2022, el Grupo Axo, una empresa de retail mexicana, anunció la adquisición del 100% de Komax, la empresa que operaba Old Navy en Chile. Esta operación se concretó en marzo de 2023, y Figueroa fue quien lideró el proceso de compra por parte de Komax.

Impacto del cierre en el mercado chileno

El cierre de Old Navy en Chile representa un cambio significativo en el panorama del retail en el país, especialmente considerando que la marca había sido posicionada como una opción atractiva para los consumidores chilenos. La decisión de cerrar la tienda refleja los desafíos que enfrentan las marcas internacionales al ingresar a nuevos mercados, donde las expectativas de rendimiento pueden no alinearse con la realidad del mercado local.