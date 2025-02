Autor de femicidio en Olmué permanece en riesgo vital tras intentar suicidarse tras el ataque

Un hombre permanece en estado crítico tras intentar suicidarse después de disparar a su ex pareja en un incidente de femicidio en Olmué.

Detalles del incidente en Olmué

El trágico suceso ocurrió en la noche del jueves en una vivienda situada en la calle José Miguel Carrera, donde la víctima se encontraba compartiendo con su familia en la terraza de su hogar. Según la información proporcionada por la Policía de Investigaciones (PDI), el agresor llegó de manera sorpresiva al lugar.

Relato de los testigos

Los testigos del incidente han relatado que el hombre, ex pareja de la víctima, llegó con un arma y se acercó a ella, disparando en múltiples ocasiones. En sus declaraciones, mencionaron: “llegó la ex pareja con un arma, se acercó y disparó en reiteradas ocasiones”. Tras el ataque, el agresor se alejó unos metros y se disparó en la cabeza, intentando quitarse la vida, aunque no logró su objetivo. Según las últimas actualizaciones de la PDI, el hombre se encuentra en estado crítico y en riesgo vital.

Consecuencias del ataque

La mujer, tras recibir los disparos, fue trasladada de urgencia al Cesfam de Olmué, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Las pericias iniciales realizadas por las autoridades indican que la causa de su muerte fue el impacto de los balazos en el tórax, abdomen y otras partes de su cuerpo.

Este caso resalta la grave problemática del femicidio y la violencia de género en la sociedad actual, así como la necesidad de abordar estas situaciones con urgencia y eficacia.