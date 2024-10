Rafael Araneda revela su cuenta en OnlyFans y el curioso motivo detrás de su creación

El animador chileno Rafael Araneda ha revelado en su podcast familiar que posee una cuenta en la plataforma OnlyFans, aunque actualmente no tiene contenido publicado. En una reciente entrega del programa Tenemos que hablar, disponible en YouTube, su hija Florencia le preguntó directamente: “Rafa, ¿es verdad que tienes OnlyFans?” A lo que Araneda respondió afirmativamente, indicando que la razón detrás de la creación de la cuenta era para competir con contenido pagado. Sin embargo, el ex-integrante de Rojo aclaró que “no tengo nada subido”, lo que llevó a su hija a indagar más sobre el tema.

La explicación de Rafael Araneda

Durante la conversación, Araneda explicó que en su programa actual, Enamorándonos, a menudo menciona su cuenta de OnlyFans en un tono humorístico, diciendo: “… y síganme en mi cuenta de Only Fans”. Esta afirmación provocó una reacción de sorpresa de su esposa, Marcela Vacarezza, quien exclamó: “qué horror”. Araneda continuó su relato, señalando que hay personas que creen que su cuenta es real, mientras que otros se ríen de la situación.

El animador compartió que, en un momento de broma, decidieron crear la cuenta de OnlyFans y comenzar a publicar “puras estupideces”. Sin embargo, al revisar los datos de la cuenta, se dieron cuenta de que no podían tomarse la situación en serio, lo que llevó a la decisión de no publicar contenido. A pesar de esto, Araneda mencionó que la cuenta sigue activa, aunque actualmente no contiene material alguno, ya que “se me había olvidado”.