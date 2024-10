Fran Maira responde con contundencia a las críticas de Pancho Rodríguez en ‘Ganar o servir’

Fran Maira responde a las críticas de Pancho Rodríguez sobre su desempeño en el baile durante el reality ‘Ganar o servir’.

Tras la ruptura de la amistad entre Oriana Marzoli y Fran Maira en el programa «Ganar o servir», el grupo de la venezolana comenzó a realizar comentarios despectivos hacia la modelo chilena. Recientemente, se ha difundido un clip de Francisco Rodríguez, conocido por su participación en «Calle 7», en el que expresa su opinión sobre el desempeño de Fran durante una de las actividades de baile en el reality del canal 13, donde también participaban Oriana, Luis Mateucci y Facundo González.

En el video, Rodríguez comenta: «La Fran es una niña, a ella le han hecho creer algo que no es. Ponte tú cuando nos hicieron bailar y a ella le tocó Shakira y estaba feliz». A continuación, el concursante recuerda una conversación que tuvo con Fran, en la que él le dijo: «oh pero Shakira es difícil», a lo que ella respondió: «a mí me queda súper fácil porque yo bailo, por eso no tengo que ensayar». Sin embargo, Francisco Rodríguez expresa su sorpresa al ver la actuación de Fran, afirmando: «La vi bailar y es la peor imitación de Shakira que he visto en mi vida. Era arrítmica», lo que provocó risas entre sus compañeros de encierro.

Estas declaraciones fueron abordadas por Fran Maira en el programa «Un día más» de Like Media TV, donde se le mencionó que el clip de Francisco Rodríguez se había vuelto viral. Inicialmente, Fran no reconoció a Rodríguez, pero al enterarse de que era un finalista, recordó quién era. Posteriormente, expresó: «yo soy muy hueona porque por bueno me quedo con lo que yo viví con la persona y jamás tiraré mie*** de nadie porque me valen p***. No tengo tiempo para ellos».

Mientras visualizaban el video, Fran Maira reaccionó sin filtros, preguntando: «Soporten, no soporta ¡¿Quién es ese hueón?! De partida, ¡¿quién es ese hueón?! Alguien que me diga cómo se llama porque no me sé ni su apellido». Además, añadió: «Me mata que un hueón para dar contenido en el reality tuvo que decir que bailo como el p***. Me encantó. Buena, Pancho sí me habías caído bien, la verdad no te conozco, me vales p***, pero gracias efectivamente bailo como la mie***, pero estoy triunfando», concluyó de manera contundente.