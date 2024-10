Óscar Ruggeri critica duramente a Arturo Vidal por sus comentarios sobre Gareca

Las críticas del exfutbolista argentino revelan tensiones inesperadas entre dos íconos del fútbol sudamericano.

Óscar Ruggeri, quien se consagró campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de México 1986, se ha convertido en una figura destacada en los programas deportivos en Chile. Recientemente, sus comentarios sobre Arturo Vidal han generado un gran revuelo. Ruggeri, que es comentarista en ESPN, expresó su descontento con las declaraciones de Vidal respecto a la labor de Ricardo Gareca al frente de la selección chilena.

Arturo Vidal, conocido como el ‘King’, ha manifestado su frustración tras ser excluido de la convocatoria para la doble fecha de octubre. En este contexto, Ruggeri cuestionó las palabras de Vidal, quien mencionó que se siente decepcionado por no haber sido llamado nuevamente, diciendo: “Él dijo ‘otro Mundial afuera’ y por qué con ocho o cuatro años menos no fuiste al Mundial si eras y eran tan fenómenos”. Con estas palabras, Ruggeri lanzó críticas contundentes hacia el futbolista chileno, sugiriendo que debería reflexionar sobre su trayectoria y las oportunidades perdidas en el pasado.

Ruggeri continuó su crítica, señalando que Vidal debería considerar su propio desempeño y el de su equipo en los mundiales anteriores. “¿Ahora se la agarra con Gareca que no lo llamó? Es increíble. Tendrían que haber pensado en todo lo que no hicieron antes, si no van a los Mundiales. Trajeron un técnico para tratar de ir, es muy sencillo, Arturo, Vidalcito, era 10 años antes pichón”, afirmó Ruggeri, enfatizando que la responsabilidad no recae únicamente en el actual entrenador.

El exfutbolista argentino también hizo hincapié en la situación actual de la selección chilena, recordando que “hace dos mundiales que no van”. Ruggeri mencionó que si Chile hubiera tenido un rendimiento constante en los torneos mundiales, habría sido más fácil para Gareca convocar a jugadores como Vidal. “Ahora si venías con un Chile jugando todos los mundiales yo llamo hasta a Gareca y le digo ‘che, pon a estos tipos’. Pero hace dos mundiales que no van. Las grandes camadas y Arturo Vidal con el jopo ese, bárbaro, y bueno, no fueron a los Mundiales”, subrayó Ruggeri.

En cuanto a Gareca, Ruggeri expresó su confianza en el trabajo del entrenador, afirmando que “están tratando de cortar esa racha y poner a Chile en un Mundial”. Además, hizo referencia a la tendencia de Vidal a hablar en los medios, mencionando que “a este le gusta hablar, con River también: habló, habló y habló y lo eliminaron. Yo vi el partido y no hizo nada del otro mundo, patearon un tiro al arco en el segundo tiempo a los 80 minutos y él no sobresalió”.

Las declaraciones de Ruggeri han generado un amplio debate en el ámbito deportivo, especialmente entre los seguidores de la selección chilena y los aficionados al fútbol en general.