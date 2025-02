Pablo Herrera y Daniela Aránguiz protagonizan tenso cruce en “Primer Plano” tras acusaciones mutuas

Pablo Herrera protagonizó momentos tensos en el último capítulo de “Primer Plano”, donde se dirigió a Daniela Aránguiz con críticas contundentes. La panelista de “Sígueme” no se quedó callada y respondió a las duras palabras del cantante.



Las críticas de Pablo Herrera

Durante el programa de CHV, Herrera expresó: “La Daniela Aránguiz estaba haciendo un gesto obsceno de la misma persona que decía defender (por Maite Orsini), la trató como una perra y trata pésimo a las mujeres, y ella dice defender a esta otra y hace la noticia, porque ella vive de esto. Más aún ahora, porque Jorge Valdivia no puede trabajar, tiene que generar noticias. La hiciste, Daniela, eres seca para la hue…, pero yo no me voy a prestar para eso, porque yo no estoy para pelear con gatos chicos”. Estas declaraciones se produjeron en un contexto de tensión entre ambos, que se intensificó en los días previos.

El origen del conflicto

El enfrentamiento entre Herrera y Aránguiz comenzó cuando la exMekano calificó los comentarios del cantante sobre Maite Orsini como “machistas”. Esta acusación provocó la reacción de Herrera, quien no dudó en expresar su descontento en el programa.

La respuesta de Daniela Aránguiz

En el programa de TV+, Aránguiz no tardó en responder a las críticas de Herrera. Comenzó su intervención diciendo: “Cuando uno fuma algunas cosas, como esas cuestiones como orégano, como que se te cagan las neuronas, y eso es lo que le está pasando a este lolosaurio”.

Minutos después, Aránguiz continuó su respuesta con contundencia, afirmando que el cantante había arruinado su carrera a lo largo de los años. “Plata, tengo hasta para costearte la carrera política que estai haciendo, y mucha más plata de la que vai a tener en tu vida. Eso es lo primero. Y segundo… de tonta, nada. El tonto aquí eres tú”, sentenció.

Críticas a la carrera de Herrera

Además, Aránguiz no se detuvo ahí y expresó su desdén por la trayectoria actual de Herrera, afirmando: “Mira lo que hiciste con tu carrera, me da lástima ver como antes triunfabas en el Festival de Viña y ahora tocai para cincuenta pelagatos”.

Este intercambio verbal entre ambos personajes del espectáculo chileno ha captado la atención de los medios y del público, reflejando la tensión existente en el ambiente farandulero.