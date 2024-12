Pablo Herrera lanza dardos irónicos sobre la paternidad de Gabriel Boric en entrevista

El cantautor Pablo Herrera realizó una entrevista en el programa “Juntos en Agricultura”, donde abordó sus aspiraciones políticas y realizó comentarios irónicos sobre la paternidad del Presidente Gabriel Boric. Durante la conversación, Herrera también se refirió de manera despectiva al humorista Kramer, a quien responsabilizó de que ya no pueda interpretar su famosa canción “Tú eres mía” debido a las imitaciones que hace de él. En un momento de la entrevista, Herrera expresó: “Chú… Kramer”, lo que generó risas entre los presentes.

Comentarios sobre la carrera musical y la paternidad del Presidente

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Herrera habló sobre su trayectoria musical y su reacción a un comentario que le hicieron en el programa “Contigo en la Mañana”, donde se mostraron imágenes de él cantando en un karaoke. El animador del programa hizo un comentario que no fue bien recibido por el artista, lo que llevó a un intercambio de palabras entre ambos.

Al finalizar la entrevista, Pablo Herrera compartió información sobre cómo los interesados pueden contactarlo para contrataciones. En este contexto, sorprendió a los animadores Karla Rubilar y Christian Pino con su respuesta sobre su mánager. Dijo: “En mi página de Instagram están los datos de mi mánager, que es mi hermano Jorge, todo en familia y la plata se queda en casa igual que acá”.

Críticas al gobierno y reflexiones sobre la paternidad

Continuando con su intervención, Herrera hizo un comentario sarcástico sobre la situación económica y la paternidad del Presidente Boric, afirmando: “La plata se queda en casa, igual que en este gobierno, todo se queda en casa y con los amigos. Y ahora para la guagua, hay que comprar coche”. Luego, añadió: “Ahora vai a ver lo que cuesta… igual la suerte de este weón, porque le van a pagar de por vida, pero no te va a alcanzar, créeme que no te va a alcanzar, porque el país que vas a dejar, weón, no te va a alcanzar”.

Finalmente, el cantautor expresó su interés en incursionar en la política, lo que añade un nuevo matiz a su perfil como artista y figura pública.