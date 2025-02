Pablo Herrera desata polémica en vivo y acusa a Primer Plano de “encerrona” tras controversiales declaraciones

El cantante Pablo Herrera protagonizó un intenso momento en el programa Primer Plano de CHV, donde realizó un fuerte descargo en vivo contra el programa, justo antes de que el animador Julio César Rodríguez pudiera ir a comerciales. La aparición de Herrera en el programa tenía como objetivo discutir sus recientes declaraciones sobre la delincuencia en el país y las controversiales bromas que hizo sobre la diputada Maite Orsini durante un concierto en Iquique, las cuales se volvieron virales en las redes sociales.

Antes de iniciar la conversación, Herrera se tomó un momento para defenderse de lo que consideró una “encerrona” por parte del programa. En la introducción, se presentó un resumen de las polémicas que había generado el cantante con sus comentarios, lo que él consideró que había sido sacado de contexto para dañar su imagen.

En sus propias palabras, Herrera expresó: “Disculpa, cuánto tiempo voy a tener, porque se llevaron mucho tiempo con la Naya Fácil. Más que una invitación, no sé por donde voy a partir porque con la encerrona que me hicieron, con la presentación, que me dejan como la shue.. se pararon. Pero estoy acostumbrado, en Sin Filtro aprendí así que démosles nomás… Claramente está editado de una manera para hacerme quedar como ‘la raja’”. Estas declaraciones sorprendieron a Julio César Rodríguez, quien no esperaba tal respuesta.

Cuando se le preguntó si se arrepentía de sus bromas hacia Maite Orsini, Herrera fue contundente: “no me arrepiento de nada. Yo estaba en un concierto mío, de un show privado. La gente se divirtió ese día y no fue con ánimo de destruirla… Ella hace política mezclada con farándula”.

Las reacciones en redes sociales fueron variadas, generando opiniones divididas entre los usuarios. Sin embargo, muchos expresaron su apoyo a Herrera, comentando: “Uno jamás tiene que arrepentirse cuando dice la verdad, le guste a quien le guste”, “Dijo todo lo que pensamos los chilenos”, y “Esta noche…se dijo la verdad.!!!.. Pablo Herrera sin rodeo los hizo zumbar al Panel.!!.” Otros usuarios también recordaron momentos pasados del animador, como cuando bromeó sobre los calzones de Orsini, lo que generó más tensión en el ambiente.

Este episodio en Primer Plano no solo destacó la personalidad de Pablo Herrera, sino que también puso de manifiesto la dinámica entre los invitados y los animadores en programas de farándula, donde las opiniones y las controversias suelen ser el centro de atención.