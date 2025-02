Pamela Jiles confronta a Pablo Herrera por sus comentarios sobre Maite Orsini en polémico programa de CHV

La diputada Pamela Jiles confrontó al artista Pablo Herrera durante una emisión del programa Primer Plano, en la que se discutieron comentarios que el músico había hecho sobre la diputada Maite Orsini. Jiles cuestionó el lenguaje utilizado por Herrera, señalando que sus “chistes” eran inaceptables y violentos. En este contexto, Jiles expresó: “Yo tengo una impresión crítica de la diputada Orsini, pero los términos en que tú te refieres a una mujer son inaceptables, violentos”. La diputada enfatizó que no se podía tolerar un lenguaje que descalificara a las mujeres, independientemente de las opiniones que se pudieran tener sobre ellas.

En el programa de CHV, Pablo Herrera defendió su postura, afirmando: “Te metiste en una área que no es menor, porque si hay alguien que respeta a las mujeres, soy yo; tengo hijas, jamás le he puesto una mano encima a una mujer”. A pesar de su defensa, Herrera continuó criticando a Maite Orsini, sugiriendo que ella debería asumir las consecuencias de sus acciones en el ámbito político y farandulero. En sus palabras, Herrera comentó: “La Maite Orsini que me perdone, pero ella está entre la política y la hueá farandulera. Que se la banque, porque se anda mandando cagás todo el tiempo”.

La discusión se intensificó cuando Pablo Herrera recordó a Pamela Jiles sus propias declaraciones en el pasado, refiriéndose a un comentario que ella había hecho sobre el expresidente Sebastián Piñera. Herrera le dijo: “Y tú en las elecciones pasadas… ¿Te acuerdas lo que dijiste de Sebastián Piñera? Él fue súper bueno contigo, te dio trabajo en tres oportunidades y tú dijiste ‘vengo acá para que no vuelva a salir alguien como el asesino conch….’”. Esta afirmación fue presentada por Herrera como un ejemplo de agresividad en el discurso de Jiles.

Pamela Jiles respondió a las acusaciones de Herrera, afirmando que sus comentarios ya habían sido objeto de un proceso judicial y que no eran el foco de la discusión actual. Ella insistió en que el problema no eran sus palabras, sino el lenguaje que él utilizaba hacia las mujeres. La tensión entre ambos se hizo evidente, con Jiles manteniendo su postura sobre la necesidad de un lenguaje respetuoso y Herrera defendiendo su derecho a criticar a los políticos.

La confrontación entre Pablo Herrera y Pamela Jiles se convirtió en un momento destacado del programa, donde se evidenció la polarización de opiniones sobre el respeto hacia las mujeres en el ámbito político y mediático. La diputada Jiles, conocida por su estilo directo, no dudó en señalar lo que consideraba una falta de respeto por parte del artista, mientras que Herrera se defendió argumentando su respeto hacia las mujeres en general.