Pailita interviene en un robo y sorprende a fanática tras su show en La Calera

Pailita, el joven cantante chileno, se convirtió en héroe al recuperar el celular de una fan tras un robo en La Calera. Su gesto fue aplaudido por seguidores.

Durante el viernes 20 de septiembre, el cantante chileno Pailita, conocido por su música y su conexión con los fanáticos, llevó a cabo un acto notable que fue bien recibido por sus seguidores. Este incidente tuvo lugar al finalizar su presentación en La Calera, una ciudad ubicada en la Región de Valparaíso. Tras concluir su show, Pailita se acercó a un grupo de admiradores para saludarlos y tomarse fotografías con ellos. En ese momento, se dio cuenta de que una de sus seguidoras había sido víctima de un robo.

Al percatarse de la situación, Pailita decidió actuar y persiguió al ladrón, ya que, según su relato, los guardias de seguridad del lugar no intervinieron. En sus redes sociales, el artista compartió su experiencia, expresando: “Tuve que salir persiguiendo a un kl que le robó el celu a una niña y se lo tuve que recuperar yo, porque los guardias no hicieron ninguna wea”. Este comentario refleja su frustración ante la falta de acción por parte del personal de seguridad.

Posteriormente, Pailita recibió un mensaje de agradecimiento de la joven afectada, el cual compartió a través de sus historias en Instagram. En el mensaje, la seguidora expresó su gratitud por la ayuda brindada: “Pailita, quería enviarte este mensaje y ojalá que lo veas. Quería agradecerte por habernos ayudado a recuperar el celu, gracias a ti no nos pasó algo más grave y ojalá hubiéramos recompensado con algo, pero no teníamos nada”. La joven también destacó la humildad del cantante, afirmando: “Eres un cantante muy humilde y sigue así mi Pailita, muchas gracias por todo lo que hiciste hoy día para que no nos robaran”.

Este gesto de Pailita ha resonado entre sus seguidores, quienes han aplaudido su disposición para ayudar a una fan en una situación difícil.