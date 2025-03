Tensión y traición en “Palabra de Honor”: Caniulef elige eliminar a Lorena Gálvez en un giro inesperado

Una intensa jornada se vivió en el reciente capítulo de “Palabra de Honor”, donde las duplas formadas por Andrés Caniulef y Lorena Gálvez, así como Zoe Bayona y Vico Bouvier, se enfrentaron en el último duelo de eliminación. En esta instancia, quienes lograron la victoria fueron Zoe y Vico, lo que resultó en la derrota de Caniulef y su compañera. Como consecuencia de esta eliminación, la conductora del programa, Karla Constant, tuvo la responsabilidad de seleccionar al azar el sobre que contenía el nombre de quien debía decidir entre lealtad o traición. En esta ocasión, el elegido fue Andrés Caniulef, quien optó por la traición, eliminando así a su compañera y asegurando su permanencia en el encierro.

Decisión dolorosa

Caniulef expresó su dilema al tomar esta decisión, afirmando: “Es la primera vez que me toca tomar una decisión que duela. Hay una historia con Rai que Lorena tiene, pero también sé que hay miles de aventuras que la esperan afuera. Esta noche te tengo que traicionar”. Esta declaración refleja la complejidad de las relaciones dentro del programa y el impacto emocional de las decisiones que deben tomar los participantes.

Reacciones tras la eliminación

Por su parte, Lorena Gálvez compartió sus sentimientos antes de abandonar el encierro, describiendo su experiencia como “súper bonita, súper fortalecedora y para conocerme”. Además, mencionó su relación con Raimundo Cerda, indicando que vivieron un “romance genuino y lindo”. Gálvez también destacó la calidad del grupo con el que compartió, señalando que era un grupo maravilloso, donde todos eran iguales y sin dobles intenciones.

Frustración de Raimundo Cerda

La eliminación de Lorena no pasó desapercibida para Raimundo Cerda, quien mostró su frustración tras la decisión de Caniulef. Cerda comentó: “Estoy frustrado porque Andrés no pudo completar la prueba, uno se merece salir de acá dejándolo todo hasta que no respondan las piernas (…) No te voy a mentir que me dan ganas de pescarlo y hacer la prueba yo”. Esta reacción subraya la tensión y la competitividad que caracteriza a los participantes en el programa, así como la importancia de las pruebas y decisiones que enfrentan.