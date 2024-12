¿Qué decisiones inesperadas marcaron el último duelo de eliminación en “Palabra de Honor”?

Un nuevo duelo de eliminación se llevó a cabo en el reality show militar de Canal 13, “Palabra de honor”, donde dos duplas compitieron por su permanencia en el programa. En esta ocasión, se enfrentaron Cata Pulido junto a Mel Alcalde contra Andrés Caniulef y Anyella Grados.



El desafío consistió en que ambas duplas debían trasladar cinco pesados sacos de arena a través de un circuito. El primer participante de cada equipo enfrentaba la parte más pesada del reto, donde debía sortear obstáculos de madera, pasando por encima y debajo de varas de madera, para rescatar un saco y transportarlo de regreso por el mismo recorrido. Una vez que el primer competidor completaba su parte, pasaba la posta a su compañero, quien debía correr con el saco hacia el hombre y pasar por debajo de una estructura metálica, evitando tropezar con barras dispuestas horizontalmente. El objetivo final era depositar el saco en una altura determinada. La primera dupla que lograra llevar los cinco sacos podría encender una bengala en lo alto de una estructura metálica.

El rol de las mujeres fue crucial en esta competencia, ya que Anyella Grados rápidamente tomó la delantera, logrando una ventaja significativa sobre Catalina Pulido, quien mostró signos de agotamiento. Grados, quien es Miss Perú, mantuvo un ritmo constante y llegó a tener un saco de ventaja sobre la comunicadora. Finalmente, Andrés Caniulef y Anyella Grados se proclamaron vencedores del duelo de eliminación, siendo esta la segunda competencia ganada por la peruana.

La actriz Cata Pulido, visiblemente frustrada, expresó su descontento por no haber podido completar el desafío, manifestando: “No tengo fuerza para esa h…, tengo rabia”. En ese momento, Caniulef la consoló, diciéndole: “No es tu culpa, está todo bien, le demostraste a todo Chile quién eres, eres la mamá, la contenedora y la consejera”.

Por su parte, Mel Alcalde recibió palabras de aliento de Anyella, quien le dijo: “En un momento pensaste que ibas a perder todo, pero no fue así. Este no es el fin, es el inicio”. En un gesto que sorprendió a los demás participantes, Anyella le dio un “piquito” a Mel, explicando: “Dios y el universo me han dado la oportunidad una vez más. El beso lo pidió el público”.

En el desenlace del episodio, Karla Constant comunicó que Cata Pulido debía tomar una decisión entre lealtad, que implicaba salir del reality junto a Mel, o traición, que significaba que solo él se marchara. Para sorpresa de todos, Pulido optó por la traición, justificando su elección con: “Va contra todos mis principios, yo soy estúpidamente leal, pero tengo que ser leal conmigo y lo más importante es mi familia”.

Yuli, visiblemente afectada, se disculpó con su ex compañero, diciendo: “Me siento muy culpable, yo lo puse ahí. Mel me cuidó un montón, fue muy buena persona, nunca me fue infiel”.

Por su parte, Mel expresó su frustración por tener que abandonar el programa, comentando: “No esperaba irme tan rápido. Una lata no poder quedarme. Voy a extrañar a los chicos. Me voy con rabia y angustia, es frustrante irse sin haber perdido, porque siento que no perdí”, mientras se despedía de sus compañeros.