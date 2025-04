Pam Pam habla sobre su experiencia en Viña 2025 y su tensa relación con Rafael Araneda

Una de las comediantes que se presentó en el Festival de Viña del Mar 2025 fue Pam Pam, quien a pesar de haber obtenido una gaviota de plata, no logró convencer del todo con su rutina, lo que generó comentarios divididos tras su actuación.

Comentarios sobre la actuación de Pam Pam

La humorista, en una conversación con Luis Slimming para su programa «Entre Broma y Broma», reflexionó sobre su experiencia en el festival y reveló que no le agradó la actitud del animador del certamen, Rafael Araneda. Pam Pam expresó: “Todo lo que dicen de él es verdad. Mon Laferte, te entiendo”, lo que sugiere que su experiencia no fue del todo positiva.

La interacción con el público y el animador

Pam Pam explicó que la reacción de Araneda cuando el público pedía la gaviota no le pareció adecuada. Relató: “Me felicita, la gente pide la gaviota, y él se queda callado, y estaba esperando que le dijeran algo por el sono, y dice: ‘gracias Pam Pam’, y yo pensando: ¿en serio? para esto me huevearon tanto”. Esta situación generó en ella una sensación de desconcierto.

Experiencia tras bambalinas

La comediante también compartió detalles sobre lo que ocurrió después de su presentación. Mencionó que se sintió en estado de shock al bajarse del escenario, ya que tenía que hablar con Joaquín Méndez, quien la felicitó. Sin embargo, Pam Pam fue retirada rápidamente de la pantalla, lo que la dejó confundida. “Me tuvieron caleta de rato parada ahí”, comentó.

El rating y la reacción de Araneda

Según el relato de Pam Pam, se enteró de que su salida del escenario fue rápida porque no estaba marcando un buen rating. Al encontrarse con Rafael Araneda tras bambalinas, él le comentó: “me dijeron que estabas muy nerviosa y por eso te bajé”. A pesar de que Pam Pam le aclaró que no estaba nerviosa, el animador respondió: “Ay, entonces me soplaron mal”. Esta interacción dejó a la humorista con una sensación negativa, afirmando que “me cayó como el p…”.