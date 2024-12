Pamela Díaz aclara su futuro en televisión: ¿seguirá en Canal 13 o cambiará de rumbo?

En medio de los rumores sobre su posible traslado a Chilevisión, Pamela Díaz ha aclarado su situación actual en Canal 13 y sus planes para el futuro. La conocida figura de la televisión chilena, apodada La Fiera, ha sido objeto de especulaciones en torno a su participación en un nuevo programa que se asemejará al estilo de SQP y que se emitirá en el mismo horario que ¡Hay que decirlo!. En este contexto, Pamela Díaz ha compartido detalles sobre su contrato y sus intenciones para el año 2025.

Situación contractual de Pamela Díaz

Durante una reciente aparición en el programa de YouTube Oh Diosas, Pamela Díaz fue clara al afirmar que su contrato con Canal 13 se extiende hasta el 31 de diciembre de este año. “Voy a decir la verdad. Estoy (con contrato) en Canal 13 hasta el 31 de diciembre. Pero si me quieren llamar de otros canales, yo también me puedo ir después de esa fecha”, expresó sin rodeos.

A pesar de las ofertas que podrían surgir, Pamela Díaz también destacó que se siente cómoda en Canal 13, afirmando que seguirá “en este hermoso canal que me ha tratado muy bien” hasta el final de su contrato. Sin embargo, dejó entrever que tiene una conversación pendiente con los ejecutivos del canal sobre su futuro, indicando que “hay una conversación pendiente con el canal… una sola, porque no tengo más tiempo”.

Expectativas y negociaciones futuras

La modelo y presentadora también mencionó que ha sido directa con los ejecutivos de Canal 13 respecto a sus expectativas. “Le dije a los ejecutivos que hicieran mérito, porque no estoy para el leseo de ellos. Entonces, me invitaron a comer… y les voy a decir que pediré el vino más caro”, comentó, sugiriendo que está dispuesta a negociar condiciones favorables para su continuidad.

Además, Pamela Díaz subrayó que tiene la libertad de considerar otras opciones. “Creo que hoy, si quisiera irme a otro canal, me puedo ir a cualquier lado”, afirmó, lo que indica que su situación es flexible y que está abierta a nuevas oportunidades.

Perspectivas sobre el dinero y su carrera

En cuanto a su motivación profesional, Pamela Díaz dejó claro que no está enfocada únicamente en el aspecto financiero. “Ojo que yo no estoy trabajando por plata… he decidido hacer todas mis cosas y después preguntar por la plata. No me interesa, porque la plata llega y estoy vibrando muy alto”, concluyó, reflejando su enfoque en el crecimiento personal y profesional más que en la compensación económica inmediata.