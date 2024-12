Pamela Díaz sorprende con revelaciones sobre su futuro en Canal 13 y más allá

A finales de noviembre comenzaron a surgir rumores sobre el futuro laboral de Pamela Díaz en la televisión, específicamente sobre su permanencia en Canal 13. Una de las especulaciones más comentadas es que la conocida figura podría unirse al programa de espectáculos de Chilevisión, donde ya se ha confirmado que Diana Bolocco será la nueva animadora.



En el programa “Zona de estrellas”, Mario Velasco se comunicó con Pamela Díaz para indagar sobre estas especulaciones relacionadas con su posible salida de su actual canal. La animadora comenzó asegurando que se siente muy contenta en Canal 13. “Está muy feliz en Canal 13, tiene manga ancha para hacer lo que ella quiera y guste, siente que efectivamente le dan todas las posibilidades de crecer, de estar con la gente que ella quiere estar a su lado. Es decir, la conformación de su equipo, de poder decir esta sí, esta no…”, indicó Velasco.

Además, Velasco añadió que esto contribuye a que Pamela Díaz se sienta cómoda y a gusto en su trabajo. “Profesionalmente su presente en Canal 13 es próspero, su presente en Canal 13, de momento, es feliz”, complementó. Sin embargo, también mencionó que hay un “pero” en la situación actual de la animadora.

Pamela Díaz respondió a Mario Velasco diciendo: “Pero yo no sé mañana”.

En un giro inesperado, en el último episodio del podcast “Tomás va a morir”, Pamela Díaz sorprendió a todos con una revelación sobre su futuro laboral. “Yo renuncié hace una semana a Canal 13, nadie sabe. En serio”, comentó, lo que generó asombro entre los oyentes.

La animadora añadió: “No me creen mucho…” y, al ser cuestionada sobre si suele arrepentirse de sus decisiones, Pamela Díaz afirmó: “No, me gusta el conflicto. Me gusta el momento en el que estoy viviendo ahora, y poder elegir ciertas cosas”.

Además, expresó su entusiasmo por su canal de YouTube, indicando que no tiene tiempo para estar en un canal de televisión desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, lo que le genera angustia y conflictos en el equipo. “Se lo he dicho al canal, pero no me entienden”, agregó.

La animadora aclaró que el programa “Hay que decirlo” continuará, pero que “tiene que ver esta semana si me dejan en el canal de nuevo”. También mencionó que considera que el contenido digital es muy entretenido y que necesita tiempo para desarrollarlo. “Soy una mina que le va increíble, me gusta lo que estoy haciendo, tengo ganas de hacer otras cosas, pero no me da”, afirmó.

Pamela Díaz también anunció que pronto grabará “Díaz de vacaciones” en Brasil.

El medio Publimetro se puso en contacto con Pamela Díaz para aclarar su futuro laboral, quien actualmente se encuentra descansando y confirmó la veracidad de su relato en el podcast. Además, la animadora precisó que “cuando vuelva de vacaciones, diré qué hago este año. No firmé con nadie (hasta el momento)”.

Fuentes dentro de Canal 13 confirmaron que, hasta el momento, no hay información sobre el futuro laboral de la animadora de “Hay que decirlo” dentro de la señal.