Tensión entre Pamela Díaz y Daniella Campos: revelan secretos de una enemistad de 25 años

El pasado lunes, Pamela Díaz y Daniella Campos vivieron un momento de tensión en el programa Hay que decirlo, donde la gemela fue invitada para discutir el altercado que su hermana Denisse protagonizó en un restobar de Viña del Mar. Durante la conversación, La Fiera aconsejó a Daniella que mantuviera ciertos comentarios en el ámbito privado. “Te lo digo en tu cara…cuando uno no tiene relación con una persona de su familia por 20 años, yo siento que cuando tú hablas de ella, tú te alimentas en esto, porque al final sabemos como es esto… yo dije callemos porque no ayuda en nada”, expresó la conductora del espacio de Canal 13.

En respuesta, Daniella enfrentó a Pamela, aclarando que no ha obtenido ningún beneficio económico de la situación. En una entrevista posterior, calificó a Díaz de “maleducada” por el trato que recibió. El miércoles, en el programa Zona de Estrellas, Campos profundizó en el supuesto origen de la enemistad con la comunicadora, lanzando una broma sutil sobre el tema. “Ella sigue pensando que por culpa mía no salió Miss Chile”, comentó ante la sorpresa de sus compañeros.

Daniella explicó que su enemistad con Pamela se remonta a su papel como presidenta del jurado en el año en que Pamela Díaz se presentó al certamen. “Esto parte porque yo fui presidenta del jurado en el año que Pamela Díaz se presentó, junto a 8 jurados más”, relató. Campos recordó que Díaz creía que tenía el triunfo asegurado gracias a su amistad con Manuel Neira, su pareja en ese entonces, y con Iván Zamorano. Según Daniella, al no ganar el concurso de belleza, Pamela le habría hecho la cruz. “Ella desde ese día, no me miró más, me trató pésimo”, expuso.

Además, Campos explicó por qué la ex Mekano no ganó el certamen de Miss Chile en 1999, información que obtuvo tras una conversación con Kike Morandé en su podcast. Según su relato, aunque Pamela ganó por votación del jurado, su triunfo fue anulado por cuestiones de bases. “Dicen: ‘no, no puede salir Miss Chile… Es que no tiene la edad, no tiene 18 años. No puede salir Miss Chile”, indicó la panelista del programa de Zona Latina.

Finalmente, Daniella no perdió la oportunidad de enviar un mensaje en vivo a La Fiera. “Después de como 25 años, Pamela, puedes sacarme de tu lista negra. Pamela, yo no tuve nada que ver con Miss Chile”, le dijo en pantalla. “Yo siempre sentí lo mismo, porque teníamos muy buena relación producto de Manuel Neira, pero después de esto hubo un quiebre enorme (…) El único motivo por el que ella puede haber estado enojada conmigo, es porque por mí no salió Miss Chile”, concluyó.