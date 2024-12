Pamela Díaz revela su lucha contra la discriminación y su camino hacia el éxito en la moda

En el reciente episodio del podcast “Sin editar”, la presentadora Pamela Díaz tuvo como invitada a la Miss Chile, Emilia Dides, quien compartió su experiencia en el certamen de Miss Universo. Durante la conversación, Dides mencionó que recibió apoyo de diversas marcas y diseñadores en su trayectoria.

Experiencias de discriminación en la carrera de Pamela Díaz

En el mismo programa, Pamela Díaz recordó momentos difíciles de su carrera, específicamente episodios de discriminación que vivió al inicio de su trayectoria en la televisión. “Cuando yo partí en la tele, año 96, más chica, y era muy morena. Entonces la gente como que era el rubio, las rubias, las blanquitas como lo que se llevaba, y a mí ningún diseñador me quería vestir para una gala. ¡Ni uno!”, afirmó Pamela.

La presentadora se sinceró sobre su experiencia en el podcast “Tomás Va a Morir”, donde también habló de su tiempo en Canal 13 y sus futuros proyectos. Esta situación de discriminación la motivó a crear su propia tienda de ropa, con el objetivo de no volver a depender de otros diseñadores.

La creación de su propia tienda de ropa

“Yo le dije a mi mamá ‘voy a hacer una tienda’. En el Apumanque tenía dos tiendas, pero llegué a tener como ocho, y después ya no me preocupé, así que quebramos”, compartió entre risas Pamela Díaz. La decisión de abrir su propia tienda surgió de la necesidad de no tener que pedir favores a nadie, ya que consideraba que era una situación humillante.

“Pero yo quería tener una tienda porque no le iba a pedir un favor a nadie, porque encontraba que era humillante y yo cabra chica, me miraban como en menos”, explicó Pamela.

Promesa a los diseñadores que la rechazaron

Además, Pamela Díaz reveló que, tras haber sido discriminada, hizo una “promesa” a aquellos diseñadores nacionales que no quisieron trabajar con ella: “Yo dije ‘yo voy a ser más conocida que tú y me va a ir mejor, pero nunca te voy a nombrar, maldito’ (…). Hay varios que me dijeron que no, por lo menos como cinco o seis, y muy conocidos”.

Finalmente, Pamela mencionó que, a medida que su popularidad creció, muchos de esos diseñadores que anteriormente la rechazaron mostraron interés en colaborar con ella. Sin embargo, ella optó por no trabajar con ellos.