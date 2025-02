Pamela Díaz sufre problemas de salud en vivo y es trasladada a clínica para exámenes

La conductora de “Hay que decirlo”, Pamela Díaz, enfrentó un inesperado problema de salud durante la transmisión del programa, lo que la llevó a abandonar el set.

Incidente en el programa

El incidente ocurrió en medio de una conversación, cuando Díaz, conocida como “La Fiera”, comenzó a experimentar dificultades con su lengua, lo que le dificultaba la modulación de su voz. Posteriormente, se presentaron anomalías en su expresión facial. A pesar de los síntomas, Pamela intentó bromear sobre su situación, lo que generó risas entre sus compañeros de panel, quienes no parecían tomar en serio lo que estaba ocurriendo.

Díaz mencionó: “hace como dos días me dio algo raro. Que cuando hablo se me va la boca para el lado y cuando di la mención se me dobló la lengua”. En ese momento, sintió que su rostro comenzaba a enchuecarse y que su lengua se doblaba, lo que le impedía hablar con normalidad.

Traslado a la clínica

Ante la gravedad de la situación, Pamela Díaz decidió abandonar el set de “Hay que decirlo” y fue trasladada de inmediato a la Clínica Santa María para recibir atención médica.

Diagnóstico y estado de salud

Ya en la madrugada del jueves 13 de febrero, el medio Biobío informó que Díaz había sido sometida a una resonancia magnética y a otros exámenes médicos. Los resultados de estos estudios habrían indicado que la conductora padece de una parálisis facial leve, la cual se atribuye a un cuadro de estrés.

En consecuencia, Pamela Díaz se encuentra en reposo y se ausentará de su programa en Canal 13, del cual había regresado recientemente tras unas breves vacaciones.