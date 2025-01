Pamela Díaz responde a rumores sobre Marcelo Salas: “No hay más candidatos” y desmiente especulaciones

En un reciente episodio del programa “Podemos Hablar”, la destacada figura de la televisión chilena, Pamela Díaz, abordó las especulaciones en torno a su vida amorosa, especialmente aquellas que la relacionan con el exfutbolista Marcelo Salas. Esta aparición fue especialmente relevante, ya que surgieron comentarios de Sergio Rojas, quien afirmó haber visto mensajes comprometidos entre ambos.



Rumores sobre una relación

Durante el programa “Que Te Lo Digo”, Rojas insinuó que había presenciado una conversación entre Pamela Díaz y Marcelo Salas que no se limitaba a una simple amistad. Esta afirmación avivó los rumores sobre un posible romance, algo que la propia Pamela no tardó en desmentir de manera contundente. “No hay más candidatos”, confirmó La Fiera, dejando claro que no existe ninguna relación entre ella y el exjugador.

Reacción de Pamela Díaz

La conductora expresó su descontento por las mentiras que circulan sobre su vida privada. En sus propias palabras, “me molesta cuando mienten”, lo que refleja su frustración ante la falta de veracidad en las afirmaciones que la rodean. Además, cuestionó la insistencia de los medios en vincularla con Marcelo Salas, planteándose por qué se le sigue relacionando con él.

Desmentido directo a Sergio Rojas

Pamela Díaz fue clara al referirse a Rojas, afirmando que sus declaraciones son completamente falsas. “Puede mentir muchas veces y no porque diga algo quiere decir que es verdad”, sentenció La Fiera, dejando en claro su postura ante la situación. En un tono desafiante, incluso retó a Rojas a comunicarse con ella para aclarar la situación.

Defensa de su vida personal

Con su característico estilo, Pamela Díaz reafirmó su derecho a llevar su vida personal sin la carga de rumores infundados. La respuesta contundente de la presentadora no solo busca poner fin a las especulaciones, sino también proteger su imagen y la de quienes la rodean.