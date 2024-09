Pamela Díaz recibe un mensaje de Melina Noto que la deja sin palabras

Melina Noto comparte su experiencia al conocer a Pamela Díaz, revelando un gesto conmovedor que la dejó impactada. ¿Qué sucedió entre ellas?

Pamela Díaz recibió un impacto emocional significativo tras las palabras de Melina Noto, quien compartió su experiencia al conocer a la famosa figura de la televisión. Durante una entrevista en el programa “Todo va a estar bien”, Melina Noto describió sus sentimientos en el momento en que se encontró con Pamela Díaz, destacando que, a pesar de la intimidación que puede generar la personalidad de Díaz, la interacción fue positiva.

Melina Noto expresó: “Yo creo que cuando la conocí a Pame, fue como amor a primera vista, pero yo al principio le tenía miedo, porque su nombre es potente”. Esta declaración subraya la admiración que Noto siente hacia Díaz, a la vez que revela su inicial temor ante la presencia de una figura tan reconocida.

En la misma conversación, Noto compartió un momento significativo que vivió junto a Díaz. Relató que “Pangui me dijo que la invitó al viaje a las termas para que conozca. Ahí Pame me dijo algo muy lindo, que me pareció muy tierna. Me di cuenta de lo que es como mujer”. Este comentario resalta la conexión emocional que se formó entre ambas durante el viaje, así como la percepción de Noto sobre la calidez y la humanidad de Díaz.

Además, Melina Noto hizo hincapié en un aspecto que le quedó grabado de su interacción con Pamela Díaz. Al finalizar su paseo, Noto mencionó que Díaz le confesó sentirse incómoda, ya que creía que estaba “sacándome mi lugar”. Esta reflexión de Díaz muestra una faceta más vulnerable de su personalidad, contrastando con la imagen de confianza que a menudo proyecta.

La relación entre Pamela Díaz y Melina Noto parece haberse fortalecido a través de estas experiencias compartidas, lo que ha llevado a Noto a hablar positivamente sobre la famosa figura de la televisión, a pesar de la intimidación inicial que sentía.