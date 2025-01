Pamela Díaz se opone a la venta de contenido para adultos y advierte sobre sus riesgos en el espectáculo nacional

La modelo y conductora de televisión, Pamela Díaz, ha expresado su rechazo a la idea de participar en plataformas de contenido para adultos, a pesar de que estas se han convertido en una opción para que algunas figuras del espectáculo nacional generen ingresos adicionales. En un reciente programa de Chilevisión, conocido como ‘La Fiera’, Díaz compartió su opinión sobre las mujeres que optan por vender contenido erótico, dejando en claro su postura sobre el tema.



Postura de Pamela Díaz sobre el contenido para adultos

Durante la emisión, Pamela Díaz afirmó: “Las mujeres empoderadas no hacen este tipo de cosas (…). Por supuesto que un OnlyFans me sale más fácil y gano $100 millones en un mes, pero tengo hijos”. Esta declaración resalta su preocupación por el impacto que podría tener en su familia la decisión de incursionar en el mundo del contenido para adultos.

Anécdota sobre la educación y el dinero

Además, la modelo compartió una anécdota personal que ilustra su perspectiva. Relató que una amiga suya, cuya hija está matriculada en una universidad de prestigio, le comentó que la joven consideraba que era más rentable dejar sus estudios para dedicarse a generar ingresos en una plataforma para adultos.

En este contexto, la presentadora Diana Bolocco le preguntó directamente a Pamela Díaz si le molestaría que su hija, Trini, se encontrara en una situación similar. La respuesta de Díaz fue clara: “Por supuesto que sí, no lo puede hacer”. Sin embargo, también reconoció que, dado que su hija ya no vive con ella, “bueno, ahora se fue de mi casa, lo puede hacer… pero no creo que lo haga”.

Reflexiones sobre la normalización del contenido erótico

Pamela Díaz continuó su intervención afirmando que no le importaría si su hija mayor decidiera dedicarse a las redes sociales, pero enfatizó que no le gustaría que se convirtiera en vendedora de contenido para adultos. En sus palabras, “Tampoco lo normalicemos tanto, como ‘oh, voy a mostrar mis partes íntimas, me pagan 5 palos'”.

La modelo advirtió que, aunque algunas personas pueden tener éxito en este ámbito, “eso va a ser las primeras semanas… y tenemos la suerte de ser conocidas, no a todo el mundo le puede ir tan bien”.

Pamela Díaz ha dejado claro su punto de vista sobre el tema, reafirmando su compromiso con la educación y el bienestar de sus hijos, así como su rechazo a la normalización de la venta de contenido erótico.