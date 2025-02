Pamela Díaz sufre parálisis facial en vivo y reflexiona sobre su vida tras el susto de salud

Una parálisis facial en vivo sufrió la animadora Pamela Díaz mientras se encontraba grabando el programa de farándula, “Hay que decirlo”. Debido a este incidente, la Fiera tuvo que ser trasladada de urgencia a una clínica, donde se le recomendó un período de reposo.

Este suceso generó preocupación entre su equipo de trabajo y sus seguidores, aunque se ha confirmado que Pamela Díaz se encuentra bien y tiene planes de continuar con su carrera. Al día siguiente del incidente, la animadora se trasladó al sur del país para visitar a sus padres en Puerto Varas, donde también llevó a su hija Pascuala y aprovechó para realizar un contacto en vivo con su programa de Canal 13.

A raíz de este episodio, Pamela Díaz reflexionó sobre su vida tras el susto de salud que experimentó. En sus declaraciones, expresó: “A mí me gusta la vida, la disfruto pero hoy día dije: ‘¿Qué pasaría si yo me hubiera muerto?’” Además, añadió: “Me quedan tres pendientes, así que no me puedo morir todavía. Entonces tengo que hacer tres pendientes más que me quedan”.

Festival de Talca

Entre los compromisos que Pamela Díaz tenía, se encontraba el de animar el Festival de Talca junto a Ignacio Gutiérrez. La incertidumbre sobre su asistencia al festival fue una de las grandes interrogantes que surgieron tras la parálisis facial que sufrió. Sin embargo, en el mismo móvil, Díaz confirmó su participación en el evento.

A través de sus redes sociales, la animadora compartió registros de su paso por el festival, donde también estuvo presente su equipo personal y Matías Vega, quien los asistió en la animación. Durante esta celebración, Pamela Díaz y Gutiérrez presentaron a Verónica Villaroel, Golden Big Band, La Factoría, Los Tres, así como a los artistas urbanos talquinos Lusho Fresh y El Cinko.

En un momento detrás de escena, Pamela Díaz hizo bromas con su equipo, elogiando su trabajo al presentar a Villaroel y revelando que pudo realizar una buena introducción gracias a que estaba recibiendo instrucciones a través de su oído.

Más tarde, en horas de la madrugada, la animadora disfrutó de un completo italiano junto a su compañero de animación y otros miembros del equipo, mientras se preparaban para la segunda parte del festival que se llevará a cabo el domingo 16 de febrero.