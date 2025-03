Pamela Díaz responde a acusaciones de Sergio Rojas sobre amenazas y agresiones pasadas

Pamela Díaz ha respondido a las serias acusaciones formuladas por Sergio Rojas, quien afirmó que ella le había dicho que le “daría la patada en la raja que Julio César me prometió”. Esta declaración se realizó durante el programa Qué te lo Digo, donde el periodista expuso las supuestas amenazas de La Fiera.

Las acusaciones de Sergio Rojas

Sergio Rojas comenzó su intervención señalando: “Yo sé que con esto de nuevo voy a meterme en la pata de los caballos. La verdad, querida Pamela, tú no me das de comer, con cuea nos das una cuña, es más, nos prohíbes el uso de tu material. Por lo tanto, creo que te has comportado de manera poco decente conmigo en el último tiempo”. En este contexto, Rojas mencionó que Pamela Díaz le había comunicado que le daría la patada en la raja que Julio César Rodríguez no se atrevió a darle, afirmando que lo haría en el fondo donde él se encontrase, para el beneplácito de aquellos que prometen pero no cumplen.

Recordando incidentes pasados

El opinólogo también recordó un incidente de 2012, donde fue agredido por Pamela Díaz, advirtiendo que si se repite una situación similar, él respondería “con una patada de vuelta”. Rojas enfatizó: “Ya no soy el niño de 17 que agarró a charchazos en un VIP de televisión. Si usted me ataca de esa manera, no espere que me quede igual que los pavos lesos”.

La respuesta de Pamela Díaz

En respuesta a las acusaciones de Rojas, Pamela Díaz dejó un comentario en una publicación de Instagram de Zona Latina, donde se discutía la polémica. En su mensaje, escribió: “Jajaja q muestre el audio plis” y añadió: “Por qué mientes, compruébalo”. Esta respuesta de Díaz se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos, en el que las acusaciones y las respuestas se han vuelto cada vez más directas y personales.