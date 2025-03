Pamela Díaz desafía a Sergio Rojas tras acusaciones de amenazas y pide pruebas de sus afirmaciones

Pamela Díaz ha respondido a las acusaciones realizadas por el periodista Sergio Rojas, quien afirmó que la animadora de televisión lo amenazó con agredirlo físicamente. Rojas, durante su intervención en el programa Qué te lo Digo, expuso que recibió un mensaje de audio de Díaz en el que ella supuestamente le dirigió palabras amenazantes.

Las declaraciones de Sergio Rojas

En su intervención, Sergio Rojas expresó: “Yo sé que con esto de nuevo voy a meterme en la pata de los caballos. La verdad, querida Pamela (Díaz), tú no me das de comer, con cuea nos das una cuña, es más, nos prohíbes el uso de tu material. Por lo tanto, creo que te has comportado de manera poco decente conmigo en el último tiempo”. Estas palabras fueron parte de su crítica hacia la actitud de Díaz en relación a su trabajo como periodista.

Rojas también mencionó que en el mensaje de audio, Pamela Díaz le habría indicado que “le daría la patada en la raja que Julio César me prometió”, refiriéndose a una controversia anterior relacionada con el animador de Contigo en la Mañana y su ex compañera de equipo, Monserrat Álvarez. El periodista continuó relatando que Díaz le aseguró que “ella sí me mandaría la patada en la raja que Julio no se atrevió a darme y lo haría en el fondo donde me encontrase, para el beneplácito de todos aquellos que prometen, pero no cumplen”.

Recuerdos de una agresión anterior

Además, Rojas recordó un incidente ocurrido en 2012, donde afirmó haber sido agredido por Pamela Díaz. En este contexto, el periodista declaró que esta vez respondería “con una patada de vuelta”, enfatizando que ya no es el mismo joven de 17 años que había sido golpeado en un evento de televisión. “Si usted me ataca de esa manera, no espere que me quede igual que los pavos lesos”, añadió Rojas, dejando claro que no toleraría más agresiones.

La respuesta de Pamela Díaz

Ante las acusaciones de Rojas, Pamela Díaz utilizó sus redes sociales para desafiar al periodista a que presentara pruebas de sus afirmaciones. En su cuenta de Instagram, la animadora escribió: “Jajaja q muestre el audio plis. Por qué mientes, compruébalo”. Con esta publicación, Díaz busca desmentir las acusaciones y poner en duda la veracidad de las palabras de Rojas, instando a que se demuestre la existencia del audio que él menciona.